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"Це буде вже не наше". В Україні жорстко відповіли Туску на його слова про важкі дні

Автор
Олена Руденко
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Дональд Туск та Кирило Сазонов
Дональд Туск та Кирило Сазонов. Фото Колаж "Телеграф"

Росія не зупиниться на Україні, впевнений військовий

Переговори у Стамбулі між делегаціями України та Росії закінчились без суттєвих результатів. Коментуючи це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що "попереду нас чекають дуже важкі дні". На його слова відповів український політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

Відповідь Туску він написав на своїй Facebook-сторінці. Сазонов зазначив, що справжньою проблемою для Польщі буде ситуація, коли Росія якимось дивом підпише мир з Україною.

"Шановні друзі і сусіди. Все що з вами відбувається останні роки — лайт. Дрібниці. Ви їх навіть не помічаєте і фермери на кордоні тому доказ. Ось якщо якимось дивом Орда підпише мир з Україною, а через пів року піде до вас… Ось це будуть важки дні. А ми, що ми? Це буде вже не наше. Але біля ваших рекрутингових центрів будуть стояти чоловіки, яки добре розмовляють українською, російською і погано польською. Ми не кинемо. Гарантій немає, але я думаю, що так буде", — пише він.

Переговори України та Росії у Стамбулі — результати

Розмова тривала близько двох годин. Єдиний позитивний результат — попередньо було домовлено про обмін полоненими у форматі "1000 на 1000".

Росія пропонувала Україні передати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також члени російської делегації пригрозили, що "наступного разу будемо говорити вже про Харківську і Сумську області".

Як повідомляв "Телеграф", після переговорів президент України Володимир Зеленський під час його зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском зателефонував президенту США Дональду Трампу. Глава України наголосив, що позиція Києва наразі: якщо Росія відмовляється від повного й безумовного припинення вогню, Москва має відчути дію сильних санкцій.

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#Переговори #Стамбул #Дональд Туск #Кирило Сазонов