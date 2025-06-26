Косплеит Джонсона или снова подрался с Бриджит? Украинцы обсуждают прическу Макрона на саммите ЕС

Французский лидер действительно выглядит необычно

Президент Франции Эмманюэль Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа и удивил странной прической, которую теперь не могут прекратить обсуждать украинцы.

Соответствующее фото опубликовало издание Euractiv. Журналисты отметили, что французский лидер "выглядел заметно взъерошенным".

Издание предполагает, что он мог проспать встречу из-за позднего окончания саммита НАТО в Гааге, который прошел накануне. Однако некоторые интернет-пользователи в Украине считают, что у главы государства снова что-то пошло не так в семейной жизни, намекая на пощечину, которую он недавно получил от жены прямо перед камерами. Бриджит ударила Эмманюэля по лицу при выходе из самолета во Вьетнаме.

Напомним, между ними существует значительная разница в возрасте — 24 года и 8 месяцев. Пара познакомилась, когда будущий президент был учеником в школе La Providence, где Бриджит преподавала литературу и вела театральный класс.

Кроме того, украинцы шутили о том, что президент Франции поменял стилиста на специалиста, услугами которого пользовался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Его непослушная прическа часто становилась предметом подколок и обсуждений. Джонсон, в свою очередь, заявлял, что она является частью личности

Некоторые комментаторы утверждали, что укладка Макрона называется "гребень", а другие поясняли, что когда французский лидер выходил из самолета, был сильный ветер.

Ранее президент Франции разместил видео, где идет вместе с Владимиром Зеленским. Ролик сопровождается российским треком "Капибара". Похоже, Макрон не знал этого момента и использовал трек для больших охватов и просмотров, из-за чего получил хейт россиян.