Похороны Навального: сколько россиян задержали силовики на митингах

Больше всего россиян задержали в Новосибирске и Екатеринбурге

В день похорон российского оппозиционера Алексея Навального 1 марта в России силовики задержали более 130 человек. Кроме Москвы, задерживали их в десятках других населенных пунктов РФ.

Об этом сообщила российская правозащитная группа ОВД-Инфо. По ее данным, минимальное количество задержанных составило 128 человек, но цифры, скорее всего, больше.

Россиян, захотевших почтить память Навального, задерживали в 19 городах и других населенных пунктах. Больше всего задержали в Новосибирске – 31 человека. На втором городе оказался Екатеринбург с 19 задержанными, также 18 человек были задержаны в поселке Рамонь Воронежской области, 17 человек — в Москве.

Как ранее писал "Телеграф", в Москве после похорон российского оппозиционера Алексея Навального, умершего в тюрьме, тысячи людей продолжили стоять вокруг кладбища, скандируя разные лозунги. В частности, "Украинцы — хорошие люди" и "Верните солдат домой".

16 февраля ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, где в колонии находился Алексей Навальный, сообщило о его смерти. Было подчеркнуто, что заключенному политику стало плохо после прогулки. Вскоре было сообщено, что у него оторвался тромб.

Похороны оппозиционного российского политика были запланированы на пятницу, 1 марта. Они должны пройти в Москве на Борисовском кладбище.