Укр

"Это не он": на похоронах Навального увидели странный момент с телом

Автор
Ульяна Виноградова Ульяна Виноградова
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Алексей Навальный Новость обновлена 01 марта 2024, 15:47
Алексей Навальный. Фото Getty Images

У покойного Навального слишком большая голова

В Москве в пятницу, 1 марта, происходит прощание с умершим оппозиционером Алексеем Навальным. Во время отпевания политика в церкви на его теле заметили странный момент.

Соответствующие комментарии появились в сети. Люди пишут, что в гробу другой человек.

В частности, пользователи сети заметили странность с головой россиянина. А именно — слишком большую голову.

"А что у него с затылком?", "Что у него с черепом?", "Что у него с головой?", "Что у него с бошкой. Она чет слишком большая", "А чего у него лоб такой здоровенный?", "Вообще не он них*я", "Это не Навальный, приблизите череп", "Это не он", " Что с его лицом" и подобные комментарии пишут пользователи под кадрами с прощания с Навальным.

Отметим, накануне, 29 февраля, стало известно, что тело Навального, умершего в российской колонии, отказываются везти в церковь. Также его соратниками не дали снять похоронный зал.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 16 февраля ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, где в колонии находился Алексей Навальный, сообщили о его смерти. Было отмечено, что заключенному политику стало плохо после прогулки. Вскоре было сообщено, что у него оторвался тромб.

Похоронят оппозиционного российского политика на Борисовском кладбище.

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#Москва #Похороны #Труп #Алексей Навальный