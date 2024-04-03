США предупреждали РФ, что теракт может произойти в именно "Крокусе": называлось еще одно место

Погибло более 140 людей

Пока в Москве пытаются обвинить Украину в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", стало известно, что США более чем за две недели до трагедии предупреждали Россию, что он может произойти именно там. Высокая степень конкретики указывает на уверенность Вашингтона, что теракт готовило Исламское государство.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников, американцы передали РФ предупреждение 6 марта. В нем указывалось возможное место теракта, что опровергает заявления Москвы, что предупреждения США были слишком общими. Отмечается, что это "поднимает новые вопросы о том, почему российские власти не приняли более решительных мер", чтобы предотвратить жертвы.

Вместе с тем, на начальном этапе были признаки, что российские власти отнеслись к предостережению серьезно. По словам одного из собеседников издания, сообщение США включало также информацию о подготовке теракта в синагоге. На следующий день ФСБ отчиталась, что предотвратила нападение ИГИЛ на синагогу в Москве.

При этом, как пишет NYT, США поделились информацией о готовящихся терактах более чем две недели до того, как он произошел. Это было сделано за сутки до публикации официального предупреждения на сайте посольства.

Однако время, которое было указано в нем, оказалось неточным — ожидалось, что террористический акт может произойти в течение нескольких дней. Так, в публичном предупреждении посольства США от 7 марта речь шла о возможных терактах "в ближайшие два дня". Однако в эти дни ничего не произошло, предполагается, что это могло ослабить бдительность России.

Вместе с тем, по словам некоторых западных чиновников, РФ серьезно отнеслась к предупреждению, переданному московским отделением ЦРУ. Они добавили, что Москва якобы совершила ряд шагов для предотвращения опасности.

Как сообщал "Телеграф", российский Следственный комитет заявил, что проверит США и страны Запада на якобы причастность к террористической деятельности против РФ. А между тем, об угрозе теракта Россию предупреждали не только Штаты, но даже Иран.