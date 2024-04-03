США попереджали РФ, що теракт може статися саме в "Крокусі": називалося ще одне місце

Загинуло понад 140 людей

Поки в Москві намагаються звинуватити Україну в теракті в підмосковному "Крокус Сіті Холлі", стало відомо, що США за два тижні до трагедії попереджали Росію, що він може статися саме там. Високий рівень конкретики вказує на впевненість Вашингтона, що теракт готувала Ісламська держава.

Як пише The Washington Post із посиланням на чиновників, американці передали РФ попередження 6 березня. У ньому вказувалося можливе місце теракту, що спростовує заяви Москви, що попередження США були надто загальними. Зазначається, що це "порушує нові питання про те, чому російська влада не вжила більш рішучих заходів", щоб запобігти жертвам.

Разом з тим, на початковому етапі були ознаки, що російська влада поставилася до застереження серйозно. За словами одного із співрозмовників видання, повідомлення США включало також інформацію про підготовку теракту у синагозі. Наступного дня ФСБ відзвітувала, що запобігла нападу ІДІЛ на синагогу в Москві.

При цьому, як пише NYT, США поділилися інформацією про теракти, що готуються, більш ніж за два тижні до того, як він стався. Це було зроблено за добу до опублікування офіційного попередження на сайті посольства.

Однак час, який було вказано в ньому, виявився неточним — очікувалося, що терористичний акт може статися протягом кількох днів. Так, у публічному попередженні посольства США від 7 березня йшлося про можливі теракти "найближчими двома днями". Однак у ці дні нічого не сталося, передбачається, що це могло послабити пильність Росії.

Водночас за словами деяких західних чиновників, РФ серйозно сприйняла попередження, передане московським відділенням ЦРУ. Вони додали, що Москва нібито зробила низку кроків для запобігання небезпеці.

Як повідомляв "Телеграф", російський Слідчий комітет заявив, що перевірить США та країни Заходу на нібито причетність до терористичної діяльності проти РФ. А тим часом про загрозу теракту Росію попереджали не лише Штати, а й навіть Іран.