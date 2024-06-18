"Спізнився на пором?": у районі Кримського мосту оголений чоловік влаштував заплив

Помітили його близько 7 ранку

У районі Кримського мосту через Москву-ріку влаштував ранковий заплив оголений чоловік. Його намагалися дістати співробітники МНС Росії.

Про це повідомляють РосЗМІ. Росіяни у коментарях назвали свої версії, чому чоловік вирішив поплавати.

"Неадекватний і голий чоловік влаштував ранковий заплив по Москві-ріці в районі Кримського мосту. Прямо зараз співробітники МНС на двох катерах намагаються витягнути з води оголеного чоловіка. Плавець перебуває в неадекватному стані і всіляко чинить опір своєму порятунку. Що саме змусило його залізти у річку о 7 ранку — невідомо", — йдеться у повідомленні.

Також на місце події прибули співробітники поліції, які допитають "ексгібіціоніста".

Реакція користувачів мережі

Росіяни оцінили цю новину в коментарях, написавши, що самі б у таку спеку поплавали. Також із варіантів мотивів вчинку чоловіка, на думку коментаторів, — запізнився на пароплав.

Довідково: Кримський міст — висячий міст через Москву-ріку, розташований на трасі Садового кільця, з’єднує Зубовський бульвар з вулицею Кримський Вал. Не варто плутати його з Кримським мостом через Керченську протоку.

Кримський міст на карті

Раніше "Телеграф" писав, що Москву та Московську область у РФ заливав "мегаливень". Синоптики прогнозували, що протягом тижня у російській столиці може випасти місячна норма опадів, а місцеві жителі ділилися руйнівними наслідками дощу.