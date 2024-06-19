В России сержант армии США получил тюремный срок: в чем его обвинили

Поездки военных США в Россию запрещены командованием

Задержанный в России по подозрению в краже и угрозе убийством сержант армии США Гордон Блэк получил приговор. Первомайский районный суд Владивостока приговорил его к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима.

Как сообщил "Интерфакс", суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 10 тысяч рублей (4700 грн). Адвокат Блэка заявил, что приговор будет обжалован.

Напомним, в воровстве Гордона Блэка обвинила его девушка-россиянка Александра Ващук, к которой он и приехал в РФ, воспользовавшись передислокацией из Кореи в Техас и вопреки запрету на подобные поездки. Они познакомились в Южной Корее, где Ващук жила пять лет, но была депортирована.

Отношения Блэка и Ващук длились несколько лет

Ващук обвинила Блэка в избиении и краже 10 тысяч рублей из ее кошелька, и алкоголя. 2 мая военнослужащий США был арестован в РФ по обвинению в краже. Блэк признал свою вину в краже (деньги ему были нужны на оплату номера в гостинице), но не в угрозе убийством. В суде россиянка заявила, что причиненный ей ущерб не возмещен и на данный момент она не готова примириться с подсудимым.

Близкие Блэка рассказали Reuters, что отношения пары были абьюзивными. Его бывшая жена рассказала, что как-то раз во время видео-звонка с его дочкой на камеру попало то, как Ващук ударила американца ножом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Берне (Швейцария) был арестован гражданин этой страны Джона Нейдхарт, который два года воевал против российских войск на стороне Украины. По законам Швейцарии ему грозит до трех лет заключения за службу в иностранной армии.