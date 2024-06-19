У Росії сержант армії США отримав тюремний термін: у чому його звинуватили

Поїздки військових США до Росії заборонені командуванням

Затриманий у Росії за підозрою у крадіжці та загрозі вбивством сержант армії США Гордон Блек отримав вирок. Першотравневий районний суд Владивостока засудив його до 3 років та 9 місяців колонії загального режиму.

Як повідомив "Інтерфакс", суд також задовольнив цивільний позов до потерпілої на 10 тисяч рублів (4700 грн). Адвокат Блека заявив, що вирок буде оскаржено.

Нагадаємо, у крадіжці Гордона Блека звинуватила його дівчина-росіянка Олександра Ващук, до якої він і приїхав до РФ, скориставшись передислокацією з Кореї до Техасу та всупереч забороні на подібні поїздки. Вони познайомилися у Південній Кореї, де Ващук жила п’ять років, але була депортована.

Відносини Блека та Ващук тривали кілька років.

Ващук звинуватила Блека у побитті та крадіжці 10 тисяч рублів з її гаманця, та алкоголю. 2 травня військовослужбовця США заарештували в РФ за звинуваченням у крадіжці. Блек визнав свою провину в крадіжці (гроші йому були потрібні на оплату номера в готелі), але не в погрозі вбивствам. У суді росіянка заявила, що завдану їй шкоду не відшкодовано і на цей час вона не готова примиритися з підсудним.

Близькі Блека розповіли Reuters, що стосунки пари були аб’юзивними. Його колишня дружина розповіла, що якось під час відеодзвінка з його донькою на камеру потрапило те, як Ващук ударила американця ножем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Берні (Швейцарія) було заарештовано громадянина цієї країни Джону Нейдхарта, який два роки воював проти російських військ на боці України. За законами Швейцарії йому загрожує до трьох років ув’язнення за службу в іноземній армії.