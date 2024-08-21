Це вразило Путіна: стало відомо, чому кар'єра "таємної" племінниці диктатора різко пішла вгору

Цивільєва дуже жорстка

"Таємна" племінниця Володимира Путіна Ганна Цивільова, яку раптово призначили аж на посаду заступника міністра, а пізніше статс-секретаря-заступника міністра Міноборони РФ, отримала свої посади особисто вразивши диктатора. Тепер вона вважається за серйозну політичну фігуру.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на близькі до Кремля джерела. Так, минулого тижня Путін передав Цивільовій ще більше повноважень, підвищивши її до статс-секретаря. Якщо раніше вона займалася житловим та соціальним забезпеченням військовослужбовців, то тепер вона є головним посередником між Міністерством оборони та парламентом з усіх військових питань і контролює бюрократичну машину міністерства.

За даними джерел, різке кар’єрне зростання двоюрідної племінниці Володимира Путіна пояснюється тим, що вона змогла вразити російського президента своєю роботою спочатку в Кузбасі, де з 2018 року її чоловік працював губернатором, а потім у фонді "Захисники Вітчизни" (фонд, який допомагає окупантам, які напали на Україну), куди сам же Путін її й означав.

Стверджується, що працюючи у фонді, Цивільова змогла перетворити його на важливий для Кремля інструмент. Її жорсткість, за даними журналістів, допомогла їй у боротьбі з Міноборони за розширення діяльності фонду на всіх військових, а не лише тих, хто повернувся з України.

Як пишуть російські опозиційні медіа, тепер Цивільова має доступ до Путіна, якого немає у багатьох її начальників у Міноборони, і вона вважається серйозною політичною фігурою. Крім того, вона може бачити Путіна на неофіційних заходах і вечірках. Оскільки російський президент дедалі більше ізолюється з інших людей, цей доступ стає дедалі ціннішим.

Зараз, пише Bloomberg, політична вага Цивільової підкріплюється її медійною підкованістю. Вона є першим заступником у Міністерстві оборони, який має власний канал у Telegram, і регулярно з’являється на телебаченні.

Нагадаємо, що Цивільєва – перша родичка президента, призначена ним на важливу державну посаду. Втім, в офіційній біографії чиновниці цей факт ховається. Справжнє дівоче прізвище Цивільової насправді Путіна, а не Логінова, як стверджується в публікаціях росЗМІ. Вона дочка двоюрідного брата президента Євгена Путіна, який нещодавно помер.