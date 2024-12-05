Ударом снесло крышу. В Брянской области "минуснули" важный для армии РФ завод (фото)
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"Телеграф" показал, где завод находится на карте
В ночь с 29 на 30 ноября в результате обстрела загорелось и было повреждено административное здание завода "Стрела" в Суземке Брянской области России.
Об этом сообщили источники ASTRA в экстренных службах региона. Также были повреждены железнодорожный путь и двери местного железнодорожного вокзала.
Пострадавших нет. Фото с места удара по заводу публикует канал "Досье шпиона".
На опубликованных кадрах заметно, что здание получило повреждения. В помещении выбило окна.
Согласно открытым данным, ОАО "Стрела" специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов и т.д. Среди партнеров предприятия — "ведущие предприятия в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательские институты".
Официально в России не прокомментировали атаку. Молчит по этому поводу и украинская сторона.
Ранее "Телеграф" писал, что дрон атаковал казарму спецназа Кадырова в Грозном. После взрыва в местном аэропорту был введен план "Ковёр". Из-за этого задержался рейс на Москву.