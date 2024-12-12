В Новосибирске вспыхнул склад: от масштабного пожара упала крыша (фото)

На место были отправлены спасательные бригады

В четверг, 12 декабря, в российском Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на складе, площадь возгорания составила 5000 квадратных метров.

Об этом сообщили российские Telegram-каналы. На данный момент информации о пострадавших нет. По данным МЧС России, загорелось здание производственно-складского назначения для различной продукции, в том числе пластиковых изделий. Также были сведения о том, что в здании расположен склад кабельной арматуры.

Для тушения пожара был задействован специальный поезд, а также более 60 сотрудников и более 20 единиц техники МЧС России.

В сети появились фото и видео пожара. По предварительным данным, пожар начался с кровли. Также сообщается о том, что произошло частичное обрушение.

В то же время сильный ветер мешал тушению пожара. Также сообщается о том, что в результате возгорания стало тяжело дышать.

Затем спасатели сообщили о локализации пожара на площади в 5000 квадратных метров. По данным российских Telegram-пабликов, склад расположен в районе улице Тюменской, на правом берегу реки Обь.

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