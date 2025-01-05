Подстанция взлетела на воздух: десятки тысяч россиян остались без света (видео)

Прокуратура устанавливает причины случившегося

В российском Краснодарском крае около 55 тысяч жителей остались без света. Причиной происшествия стала авария на трансформаторной подстанции.

Об этом сообщают местные СМИ. По данным очевидцев, на подстанции в Апшеронске произошел взрыв, после чего отключился сам Апшеронск, а также соседние населенные пункты Нефтегорск и станицу Кубанскую.

Отмечается, что прокуратура начала проверки причин произошедшего

Согласно данным местных властей, причиной отключения света с ало короткое замыкание на подстанции. Часть потребителей в Апшеронском районе начали получать электричество по резервным схемам.

Тем временем в сети появилась видеозапись, на которой хорошо заметен огненный шар, поднимающийся в небо после взрыва.

Как сообщалось ранее, накануне Нового года в России отменили выплаты своим солдатам, которые на момент подписания контракта с армией были в тюрьме. То есть, проще говоря, российским зэкам перестанут платить деньги за участие в войне.