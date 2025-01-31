"Уникальная" российская ракета не взлетит без украинских рук

Именно поэтому Путин постоянно откладывает ввод этой ракеты в эксплуатацию.

Российские пропагандисты, да и сам Путин, не раз хвастались своей баллистической ракетой "Сармат", что у этого оружия нет аналогов и тому подобное. Но на самом деле в РФ ни за что не запустят ее без украинской помощи.

У Кремля просто нет соответствующих специалистов, чтобы реализовать проект. Об этом рассказал Business Insider Тимоти Райт, эксперт по ракетам Международного института стратегических исследований.

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс пятого поколения с жидкостным двигателем, который должен был заменить советские ракеты Р-36 "Воевода". Тимоти Райт отмечает, что исторически производство таких ракет было сосредоточено в Украине, в частности, в КБ "Южное" в Днепре.

Украинские специалисты сотрудничали с российской стороной до 2014 года, пока аннексия Крыма не прекратила все военные контакты между странами. Государственный ракетный центр им. Макеева получил заказ на разработку новой ракеты еще в 2013 году, однако без украинского опыта проект столкнулся со значительными трудностями.

Фабиан Хоффман из Ядерного проекта в Осло также сказал, что у РФ есть кадровая проблема: большинство специалистов советской эпохи уже ушли на пенсию или умерли, а ключевые специалисты остались в Украине.

Из четырех последних испытаний "Сармату" успешным оказался только один запуск в апреле 2022 года. По данным Института изучения войны (ISW), последнее неудачное испытание оставило значительные разрушения на пусковой площадке космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

Запуск ракеты — фото Минобороны РФ

Несмотря на громкие заявления российских властей о скором вводе ракеты в эксплуатацию, сроки постоянно переносятся. Путин неоднократно анонсировал начало боевого дежурства "Сармату" — в 2022, 2023 и начале 2024 года, однако реальных результатов до сих пор нет.

Российские пропагандисты, в частности Дмитрий Киселев и Вячеслав Володин, использовали "Сармат" для угроз европейским странам. Однако эксперты ISW указывают, что Россия продолжает сталкиваться с трудностями в разработке новых ракетных технологий из-за международных санкций и потери доступа к украинской экспертизе.

Также ранее Телеграф писал, что появились новые фото с космодрома "Плесецк" в Архангельской области России, где на одной из стартовых площадок обнаружили огромную воронку и следы пожара. Там вспыхнула и взорвалась ракета "Сармат".