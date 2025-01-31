"Унікальна" російська ракета не злетить без українських рук

Саме тому Путін постійно відкладає введення цієї ракети в експлуатацію

Російські пропагандисти, та і сам Путін, не раз вихвалялись своєю балістичною ракетою "Сармат", що ця зброя не має аналогів тощо. Та насправді в РФ нізащо не запустять її без української допомоги.

У Кремля просто немає відповідних фахівців, щоб реалізувати проєкт. Про це розповів Business Insider Тімоті Райт, експерт з ракет з Міжнародного інституту стратегічних досліджень.

РС-28 "Сармат" — стратегічний ракетний комплекс п'ятого покоління з рідинним двигуном, який мав замінити радянські ракети Р-36 "Воєвода". Тімоті Райт зазначає, що історично виробництво таких ракет було зосереджено в Україні, зокрема у КБ "Південне" у Дніпрі.

Українські спеціалісти співпрацювали з російською стороною до 2014 року, поки анексія Криму не припинила всі військові контакти між країнами. Державний ракетний центр ім. Макєєва отримав замовлення на розробку нової ракети ще у 2013 році, проте без українського досвіду проєкт зіткнувся зі значними труднощами.

Фабіан Хоффман з Ядерного проєкту в Осло також сказав, що в РФ є кадрова проблема: більшість фахівців радянської епохи вже пішли на пенсію або померли, а ключові спеціалісти залишилися в Україні.

З чотирьох останніх випробувань "Сармату" успішним виявився лише один запуск у квітні 2022 року. За даними Інституту вивчення війни (ISW), останнє невдале випробування залишило значні руйнування на пусковому майданчику космодрому "Плесецьк" в Архангельській області.

Запуск ракети - фото Міноборони РФ

Попри гучні заяви російської влади про швидке введення ракети в експлуатацію, терміни постійно переносяться. Путін неодноразово анонсував початок бойового чергування "Сармату" — у 2022, 2023 та на початку 2024 року, проте реальних результатів досі немає.

Російські пропагандисти, зокрема Дмитро Кисельов та В'ячеслав Володін, використовували "Сармат" для погроз європейським країнам. Однак експерти ISW вказують, що Росія продовжує зіштовхуватись з труднощами у розробці нових ракетних технологій через міжнародні санкції та втрату доступу до української експертизи.

Також раніше "Телеграф" писав, що з'явилися нові фото з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області Росії, де на одному зі стартових майданчиків виявили величезну вирву та сліди пожежі. Там спалахнула і вибухнула ракета "Сармат".