В России все ближе экономический кризис с тяжелыми последствиями

Несмотря на обещания, Центробанк дал печальный прогноз для России на конец года

Российскую экономику ожидают масштабное замедление и угроза стагнации. Об этом свидетельствуют новые данные макропрогноза Центробанка РФ.

Как сообщает Бизнес.Цензор, показатели экономического роста РФ в этом году упадут в 2-4 раза. Если в 2024 году рост ВВП составил 4,1%, то в 2025 году он не превысит 1-2%. Еще хуже ситуация ожидается в 2026 году – экономика почти остановится, показывая минимальный рост всего 0,5-1,5%.

Покупательная способность россиян также испытывает существенный удар. В прошлом году потребление товаров и услуг выросло на 5,5%, но в текущем году прирост едва достигнет 1,5%. Аналогичная динамика сохранится и в следующем году.

Центробанк РФ вынужден был кардинально пересмотреть свои прогнозы. Если в октябре регулятор ожидал инфляцию на уровне 4,5-5%, то сейчас прогноз пересмотрен почти вдвое — до 7-8% к концу 2025 года. Это существенно отличается от апрельских обещаний удержать инфляцию на уровне 4%.

Еще ранее издание The Telegraph сообщало, что перегретая экономика России уже не выдерживает давления санкций и войны, чем напоминает Второй рейх и поздний СССР. В СМИ полагают, что режим Путина может повторить судьбу кайзеровской Германии.

Напомним, Телеграф писал, что России грозят новые санкции. "Большая семерка" поставила Путина перед выбором.