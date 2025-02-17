У Росії все ближче економічна криза з тяжкими наслідками

Попри обіцянки, Центробанк дав сумний прогноз для Росії на кінець року

Російську економіку чекають масштабне сповільнення та загроза стагнації. Про це свідчать нові дані макропрогнозу Центробанку РФ.

Як повідомляє Бізнес.Цензор, показники економічного зростання РФ цього року впадуть у 2-4 рази. Якщо у 2024 році зростання ВВП становило 4,1%, то в 2025 році воно не перевищить 1-2%. Ще гірша ситуація очікується 2026 року — економіка майже зупиниться, показуючи мінімальне зростання лише 0,5-1,5%.

Купівельна спроможність росіян також зазнає суттєвого удару. Торік споживання товарів та послуг зросло на 5,5%, але цього року приріст ледве сягне 1,5%. Аналогічна динаміка збережеться і наступного року.

Центробанк РФ був змушений кардинально переглянути свої прогнози. Якщо в жовтні регулятор очікував інфляцію на рівні 4,5-5%, то зараз прогноз переглянуто майже вдвічі — до 7-8% на кінець 2025 року. Це суттєво відрізняється від квітневих обіцянок утримати інфляцію на рівні 4%.

Ще раніше видання The Telegraph повідомляло, що перегріта економіка Росії вже не витримує тиску санкцій та війни, чим нагадує Другий рейх та пізній СРСР. У ЗМІ вважають, що режим Путіна може повторити долю кайзерівської Німеччини.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Росії загрожують нові санкції. "Велика сімка" поставила Путіна перед вибором .