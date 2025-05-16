РПЦ останется без свечей? В России взорвался парафиновый завод

Завод просто взлетел на воздух

Россияне могут остаться без парафина – одного из самых главных ингредиентов для изготовления свечей. На предприятии по производству парафина "Свеча" в городе Салават в Башкирии произошел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар.

Как сообщают росСМИ и телеграмм-каналы, в результате взрыва здание частично обрушилось, а хранившийся на территории завода парафин загорелся. По предварительным данным, четыре человека получили тяжелые травмы, еще один человек находится под завалами.

По информации Главного управления МЧС России по республике Башкортостан, трое пострадавших уже доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают поиски человека, оказавшегося под обломками разрушенного сооружения.

Причиной аварии, по официальной версии, стали нарушения технологического процесса и разгерметизация печного оборудования. К тушению пожара привлечены 43 работника экстренных служб и 17 единиц техники. Местная прокуратура приступила к проверке обстоятельств чрезвычайного происшествия.

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