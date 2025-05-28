В ответ на "Таурусы" в России призвали бомбить одну из европейских столиц

В сети уже отреагировали на угрозы

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян разразилась угрозами в сторону Германии. Она заявила, что якобы в России обсуждают вероятность ударов по Берлину при одном из сценариев.

Переполох среди пропагандистов начался после слов канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что его страна, а также Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность оружия, передаваемого ВСУ. Кроме того, Украина может получить немецкие ракеты Taurus, которые бьют дальше всего западного оружия. Канцлер подчеркнул, что Украине нужно именно такое дальнобойное оружие.

В своем Telegram-канале Симоньян написала пост с угрозами Германии. Она озвучила условие, если ВСУ будут бить ракетами Taurus по Москве, России якобы ничего не остается, кроме как "бить по Берлину".

"В московских кабинетах обсуждают, что если немецкие военные будут бить немецким оружием по Москве (а разрешение бить 'Таурусами' может означать только это, поскольку хозлы не могут ни их обслужить, ни ввести полетное задание), то нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", — заявила она.

Реакция сети

Тем временем в комментариях уже смехом отреагировали на слова Симоньян. К тому же, некоторые припомнили, что Россия уже угрожала бить по Вашингтону. Так, например, в мае прошлого года россияне грозились якобы нанести ядерный удар по Вашингтону в ответ на полеты американских разведывательных беспилотников Global Hawk над Черным морем.

Напомним, ранее военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь рассказал "Телеграфу", переломят ли ракеты TAURUS ситуацию на фронте. Он подчеркнул, что они были нужны ВСУ еще два года назад.