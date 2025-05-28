У відповідь на "Тауруси" у Росії закликали бомбити одну з європейських столиць

У мережі вже відреагували на погрози

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян вибухнула загрозами у бік Німеччини. Вона заявила, що нібито в Росії обговорюють ймовірність ударів по Берліну за одного зі сценаріїв.

Переполох серед пропагандистів почався після слів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що його країна, а також Великобританія, Франція та США більше не обмежують далекобійність зброї, що передається ЗСУ. Крім того, Україна може отримати німецькі ракети Taurus, які б’ють далі за всю західну зброю. Канцлер підкреслив, що Україні потрібна саме така далекобійна зброя.

У своєму Telegram-каналі Симоньян написала пост із погрозами Німеччини. Вона озвучила умову, якщо ЗСУ битиме ракетами Taurus по Москві, Росії нібито нічого не залишається, окрім як "бити по Берліну".

"У московських кабінетах обговорюють, що якщо німецькі військові будуть бити німецькою зброєю по Москві (а дозвіл бити 'Таурусами' може означати тільки це, оскільки господарі не можуть ні їх обслужити, ні ввести польотне завдання), то нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну", — заявила вона.

Реакція мережі

Тим часом у коментарях уже сміхом відреагували на слова Симоньян. До того ж деякі пригадали, що Росія вже погрожувала бити по Вашингтону. Так, наприклад, у травні минулого року росіяни погрожували нібито завдати ядерний удар по Вашингтону у відповідь на польоти американських розвідувальних безпілотників Global Hawk над Чорним морем.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розповів "Телеграфу", чи ракети TAURUS переламають ситуацію на фронті. Він наголосив, що вони були потрібні ЗСУ ще два роки тому.