Двойник есть не только у Путина? В Анкоридже заметили мужчину, очень похожего на Пескова (фото)

Часть российской делегации уже прибыла в Анкоридж

Анкоридж на Аляске принимает встречу Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа. Туда уже прибыло несколько российских официальных лиц. У одного из ресторанов города заметили человека, похожего на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Портал The Alaska Landmine опубликовал фото мужчины в Анкоридже, которого восприняли как Пескова. Он был в ресторане Jens’ "с несколькими мужчинами, очень похожими на россиян".

Мужчина действительно похож на спикера Кремля

По данным росСМИ, в Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров, олова Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев и т.д. Однако мужчина на фото – не Песков.

"Телеграф" в режиме онлайн следит за событиями вокруг переговоров на Аляске: Встреча Трампа и Путина уже сегодня. Что происходит вокруг будущих переговоров (обновляется)

Российская делегация уже успела оскандалиться – Лавров прибыл в свитере с надписью СССР. Белый свитер прикрывал жилет, так что полностью надпись видна не была. В сети сразу начали выдвигать предположения, почему дипломат надел именно такой свитер. Среди предположений — попытка напомнить о былом величии, намек на то, что во времена СССР Украина была частью Союза и другие.

Как рассказывал "Телеграф", для журналистов кремлевского пула в Анкоридже отеля не нашлось. Их разместили на раскладушках на стадионе. А в самолете журналистов кормили котлетами по-киевски.