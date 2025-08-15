Укр

Двойник есть не только у Путина? В Анкоридже заметили мужчину, очень похожего на Пескова (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Человека, похожего на спикера Кремля, увидели возле ресторана
Человека, похожего на спикера Кремля, увидели возле ресторана. Фото Коллаж "Телеграф"

Часть российской делегации уже прибыла в Анкоридж

Анкоридж на Аляске принимает встречу Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа. Туда уже прибыло несколько российских официальных лиц. У одного из ресторанов города заметили человека, похожего на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Портал The Alaska Landmine опубликовал фото мужчины в Анкоридже, которого восприняли как Пескова. Он был в ресторане Jens’ "с несколькими мужчинами, очень похожими на россиян".

Человек, похожий на Пескова в Анкоридже
Мужчина действительно похож на спикера Кремля

По данным росСМИ, в Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров, олова Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными странами Кирилл Дмитриев и т.д. Однако мужчина на фото – не Песков.

"Телеграф" в режиме онлайн следит за событиями вокруг переговоров на Аляске: Встреча Трампа и Путина уже сегодня. Что происходит вокруг будущих переговоров (обновляется)

Российская делегация уже успела оскандалиться – Лавров прибыл в свитере с надписью СССР. Белый свитер прикрывал жилет, так что полностью надпись видна не была. В сети сразу начали выдвигать предположения, почему дипломат надел именно такой свитер. Среди предположений — попытка напомнить о былом величии, намек на то, что во времена СССР Украина была частью Союза и другие.

Как рассказывал "Телеграф", для журналистов кремлевского пула в Анкоридже отеля не нашлось. Их разместили на раскладушках на стадионе. А в самолете журналистов кормили котлетами по-киевски.

Теги:
#Аляска #Дмитрий Песков #Двойник #Анкоридж