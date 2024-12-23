В Гагаузии придумали, как ответить Санду на заявления о нелегитимности власти

Между властями Молдовы и Гагаузии наблюдаются разногласия

Глава Гагаузской территориальной автономии в составе Республики Молдова Евгения Гуцул заявила, что не будет признавать легитимность молдавского президента Майи Санду.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. По словам Гуцул, в Комрате (столица Гагаузии — Ред) считают, что на выборах президента Республики Молдова, которые состоялись 20 октября 2024 года, якобы "наблюдались фальсификации". Следовательно, Гагаузия не будет признавать полномочия Санду.

Также Гуцул заявила, что официальный Кишинев "не признает легитимную власть в Гагаузии".

Кто такая Евгения Гуцул

Евгения Гуцул является башканом (главой — Ред) Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери — Ред.) с 19 июля 2023 года — до нее эту должность занимала Ирина Влах. Гуцул баллотировалась от партии пророссийского молдавского олигарха Илана Шора, которого на родине подозревают в краже миллиарда долларов.

Илан Шор с 2015 по 2019 год был примаром (мэром — Ред.) Оргеева, а также является мужем популярной в России певицы Сары Манахимовой, более известной как Жасмин. В 2016 году Шор был задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. В 2017 году был приговорён к 7,5 годам тюремного заключения, в 2023 по итогу апелляции срок был увеличен до 15 лет. Однако в 2019 году Шор, находясь под домашним арестом и ожидая апелляции, бежал в Израиль. С 2024 года является гражданином России.

Сейчас Шор и члены его семьи находятся под санкциями США, Европейского Союза и Украины — им инкриминируют не только мошенничество в особо крупных размерах, но также организацию беспорядков в Молдове в интересах России и поддержку российского вторжения в Украину.

Сама же партия "Шор" в 2023 году была запрещена, а Конституционный суд Республики Молдова признал партию неконституционной. Члены партии, избранные в органы власти Молдовы, сохранили свои мандаты, но стали "независимыми" политиками. В то же время Евгения Гуцул не скрывает своих пророссийских взглядов: она встречалась с президентом России Владимиром Путиным и заявляла, что Гагаузия выйдет из состава Молдовы, если Кишинев пойдет на сближение с Румынией.

Что известно о Гагаузии

Автономное территориальное образование Гагаузия (Гагауз Ери — Ред.) расположено на юге Республики Молдова и граничит с Украиной. Ее площадь — 1848,46 км², по данным переписи населения 2014 года там проживало 134 132 человек. Официальными языками являются гагаузский, румынский и русский: последний, фактически, является основным языком региона.

С конца 1980-х до 1995 года на данной территории существовала непризнанная Гагаузская республика — она возникла в период распада Советского Союза и обретения Молдовой независимости в августе 1991 года. Как и в Приднестровье, на территории Гагаузии также возник конфликт между местными властями и правительством Молдовы.

Однако если в Приднестровье конфликт перерос в вооруженное противостояние 1992 года с участием российских войск, то в случае с Гагаузией Кишинев пошел на определенные уступки. В 1994 году парламент Республики Молдова принял Закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз-Ери), наделивший регион с компактным проживанием гагаузов правами автономии.

В 1999 году после проведения административной реформы, Автономное территориальное образование было окончательно закреплено в Конституции Республики Молдова. В том же документе непризнанная "Приднестровская молдавская республика" называется Административно-территориальными единицами левобережья Днестра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как курс Молдовы на ЕС может похоронить экономику непризнанного Приднестровья.