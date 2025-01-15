Укр

Кандидат на пост главы ЦРУ перечислил главные вызовы для США: вспомнил об Украине

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
Джон Ретклифф Новость обновлена 15 января 2025, 22:59
Джон Ретклифф. Фото Reuters

В США включили российско-украинскую войну в список основных вызовов для нацбезопасности

Война России против Украины создает риски для США быть втянутыми в вооруженный конфликт против ядерного государства. При этом ситуация с безопасностью для Вашингтона сейчас вероятно "самая сложная в истории".

Об этом рассказал кандидат на должность главы ЦРУ Джон Ретклифф во время слушаний в Конгрессе. Его слова передает "Голос Америки".

"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть вовлеченными в конфликт с ядерной страной", — сказал он.

Чиновник добавил, что на своей должности будет неустанно работать, чтобы защитить интересы США и американского народа, поскольку ситуация с безопасностью сейчас самая сложная в истории страны.

Среди основных вызовов он перечислил:

  • желание компартии Китая доминировать в экономической, военной и технологической отраслях;
  • действия транснациональных преступных организаций по наполнению американских городов насилием и наркотиками;
  • разрушительное влияние российско-украинской войны;

Среди других вызовов Ретклифф упомянул ядерную программу Ирана и ситуацию на Ближнем востоке в целом, а также действия КНДР.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что Трамп не намерен торопить Украину в вопросах завершения войны.

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#Украина #США #ЦРУ #Джон Рэтклифф