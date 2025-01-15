Движемся в неправильном направлении: американский аналитик назвал наиболее вероятный сценарий войны в Украине

Запад должен сменить свою стратегию по Украине, говорит Ян Бжезинский

Наиболее вероятным сценарием войны в Украине является продолжение нынешней ситуации, когда Киев получает поддержку стран Запада, но ее недостаточно для быстрой и решительной победы над Россией. Это лучше, чем проиграть сразу, но такая ситуация не будет долгой.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный американский эксперт по международной политике и военным вопросам, аналитик Atlantic Council Ян Бжезинский. Он обеспокоен тем, что с таким уровнем помощи Украина может не выстоять против России, которая имеет преимущества в численности населения и экономике.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Приинудить Путина к переговорам могут 5 шагов Запада, интервью с Яном Бжезинским".

— Если Запад не изменит свою стратегию так, чтобы действительно помочь Украине получить все необходимые возможности и оказывать давление на Россию, мы движемся в неправильном направлении, — говорит политолог.

По его прогнозу, ситуация останется такой, какая есть, и это будет не в пользу Украины.

— Мне жаль это признать, ведь баланса сил между Западом и Россией на самом деле нет: у Запада, безусловно, есть преимущество. НАТО имеет совокупный ВВП в 54-55 трлн долларов, тогда как у России он менее 2 триллионов, что в 25 раз меньше. НАТО тратит на оборону 1,5 трлн долларов, в то время как Россия планирует потратить около 120-140 миллиардов. Меня удивляет, что Альянс до сих пор не предоставил Украине все ресурсы и поддержку, которые ей нужны для победы. Западу это по силам, но до сих пор не хватает политической воли, которая, на мой взгляд, близорука и очень расстраивает, — подчеркнул Ян Бжезинский.

Напомним, кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет объяснил, покинут ли США Украину после прихода Дональда Трампа к власти.