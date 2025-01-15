Кандидат на пост глави ЦРУ перерахував головні виклики для США: згадав про Україну

У США включили російсько-українську війну до списку основних викликів для безпеки

Війна Росії проти України створює ризики для США бути втягнутими у збройний конфлікт проти ядерної держави. При цьому ситуація з безпекою для Вашингтона зараз, ймовірно, "найскладніша в історії".

Про це розповів кандидат на посаду голови ЦРУ Джон Реткліфф під час слухань у Конгресі. Його слова передає "Голос Америки".

"Російсько-українська війна триває, поширюючи спустошення та збільшуючи ризик для США бути залученими до конфлікту з ядерною країною", — сказав він.

Чиновник додав, що на своїй посаді невпинно працюватиме, щоб захистити інтереси США та американського народу, оскільки ситуація з безпекою зараз найскладніша в історії країни.

Серед основних викликів він перерахував:

бажання компартії Китаю домінувати в економічній, військовій та технологічній галузях;

дії транснаціональних злочинних організацій щодо наповнення американських міст насильством та наркотиками;

руйнівний вплив російсько-української війни;

Серед інших викликів Реткліфф згадав ядерну програму Ірану та ситуацію на Близькому сході загалом, а також дії КНДР.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Трамп не має наміру поспішати Україну в питаннях завершення війни.