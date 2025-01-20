"Это поле убийства": Волтц заявил, что Трамп все еще привержен идее быстро прекратить войну в Украине

Очевидно, рабочего плана у Трампа и его администрации пока просто нет – непонятно даже, кого сажать за стол переговоров.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, который примет присягу 20 января, твердо настроен прекратить войну между Украиной и Россией. Однако некоторые важные моменты по предстоящим переговорам и договоренностям между странами до сих пор остаются нерешенными.

Об этом заявил будущий советник Трампа по национальной безопасности США Майк Уолтц, в эфире программы Face the Nation на американском телеканале CBS News. Уолтц заверил, что Трамп настроен добиться завершения войны в Украине, о чем четко говорит, но советник нового президента не дал ответа на вопрос, есть ли у Трампа план, как это можно реализовать.

"Я не собираюсь забегать вперед во всех этих вещах, но я скажу вам основное — ключевые части этого... Номер один, кого мы посадим за стол? Во-вторых, как нам привести их к столу? И, в-третьих, какие рамки сделки?" - отметил он.

Уолтц напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность работать с США ради остановки войны. Однако он не сказал того же об оппоненте Зеленского, российском правителе Владимире Путине. Тем временем война расширяется, на стороне российского режима выступила КНДР, присылающая воевать "десятки тысяч" собственных военных.

"Это поле убийства. Это окопная война времен Первой мировой войны с буквально мясорубкой людей, бегущих через эти открытые поля на востоке Украины. Но с последствиями эскалации Третьей мировой войны", – резюмировал Волтц.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советники Трампа поддерживают идею исключить возможность членства Украины в НАТО из повестки дня и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта. При этом точные контуры мирного плана новоизбранного президента США активно обсуждаются.

При этом Киев уже предостерег Трампа и его администрацию от попыток вынудить Украину пойти на переговоры с РФ. Сначала Украина и партнеры должны "заставить Россию почувствовать боль", прежде чем вступать в переговоры об урегулировании войны. Иначе в Кремле могут стать смелее, а эти переговоры приведут к катастрофе.