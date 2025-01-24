Сенат утвердил Джона Рэтклиффа директором ЦРУ США: кто он такой и что говорил об Украине

Рэтклифф называл войну в Украине рисковой для США, но акцентировал внимание на угрозах, которые несут Россия, Китай и Иран

Сенат США 23 января утвердил номинированного президентом Дональдом Трампом кандидата на должность директора Центрального разведывательного управления. Им стал Джон Рэтклифф, бывший начальник Национальной разведки во время первого президентского срока Трампа.

Об этом сообщил Associated Press. Таким образом, Рэтклифф стал вторым номинантом от Дональда Трампа, которого Сенат официально утвердил в должности после государственного секретаря. За Рэтклиффа отдали голоса 74 сенатора при 25 "против".

Ретклифф прошел слушание в Сенате США еще на прошлой неделе. Говоря о войне в Украине, он сказал, что эта война рисковая для США, поскольку якобы увеличивает шансы прямого конфликта с "ядерным государством", которым в США продолжают считать Россию.

"Российско-украинская война продолжается, распространяя опустошение и увеличивая риск для США быть вовлеченными в конфликт с ядерной страной", – заявил тогда он.

Однако с другой стороны, Рэтклифф считает, что ЦРУ должно работать лучше в вопросах использования искусственного интеллекта против врагов Америки, к которым он, безусловно, относит Россию и ее союзника – Китай. Рэтклифф также выступил за усовершенствование разведывательных возможностей ЦРУ, если это не составит нарушения гражданских прав жителей Соединенных Штатов.

Представители Демократической партии подвергают сомнению способность Рэтклиффа руководить ЦРУ, поэтому 21 из них проголосовал "против". Однако опыт Рэтклиффа высоко ценят республиканцы, которые и обеспечили ему должность.

Ранее мы писали о Джоне Рэтклиффе в кратком обзоре членов будущей администрации Трампа. Рэтклифф – политик и юрист, ранее занимавший должность директора Национальной разведки США с 2020 по 2021 год. Руководил координацией работы 17 разведывательных агентств США, включая ЦРУ, АНБ и ФБР. Под его руководством акцент был сделан на угрозах Китая, России и Ирана.