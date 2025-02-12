США могут освободить российского криптомошенника в обмен на американца – СМИ

Точная дата возвращения Винника в Россию пока неизвестна

Основателя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника могут обменять на американского гражданина Марка Фогеля. По имеющейся информации, россиянину грозило 20 лет заключения за отмывание денег через биржу.

Как отмечает источник, США рассматривают обмен после признания Винником своей вины и согласия на конфискацию активов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

По информации издания, Марк Фогель, которого в России приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков, уже вернулся в США. Точная дата возвращения Винника в Россию пока неизвестна.

Что известно об Александре Виннике

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. По версии следствия, его биржа участвовала в финансировании киберпреступности, в частности, в мошенничестве с программами-вымогателями и краже личных данных.

37-летний россиянин также подозревается в причастности к похищению криптовалюты с биржи Mt. Gox, обанкротившаяся в 2014 году после потери более 800 тысяч биткоинов. Следствие установило, что часть похищенных средств была переведена на счета BTC-E.

По данным Министерства юстиции США, через биржу BTC-E было отмыто более 4 миллиардов долларов. Платформа обслуживала около 700 тысяч пользователей по всему миру, позволяя им открывать счета анонимно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украину встревожил обмен заключенных между Западом и Россией. СМИ объяснили причину беспокойства.