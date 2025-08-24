Разные церемонии, смена нарядов и две клятвы: как в день свадьбы выглядел Джей Ди Вэнс и его жена (фото)

Сейчас пара воспитывает троих детей

Вице-президент США Джей Ди Вэнс состоит в браке более 11 лет. Политик познакомился с будущей супругой во время учебы, и она подарила ему троих детей. С виду пара выглядит счастливой, хотя в СМИ пишут, что их союз дал трещину.

"Телеграф" решил выяснить, как познакомился Джей Ди Вэнс со своей супругой. Мы нашли фотографии с их свадьбы, которая проходила в двух форматах.

Как в день свадьбы выглядел Джей Ди Вэнса и его жена Уша

Любимчик Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Уша Чилукури познакомились в 2013 году, будучи студентами юридической школы Йельского университета. Они встретились во время занятий в дискуссионной группе на тему "социального упадка в белой Америке".

Джей Ди Вэн познакомился с женой в университете

В своих мемуарах за 2016 году Вэнс писал, что между ними сначала возникла дружба, но вскоре он сильно влюбился в свою однокурсницу. Джей называл возлюбленную своим "духовным наставником" и "генетической аномалией", поскольку она сочетала в себе "много идеальных качеств".

Джей Ди Вэн и Уша вместе более 11 лет, Фото: Getty Images

В 2013 году пара закончила учебу, а через год сыграла свадьбу. Бракосочетание состоялось в Кентукки. За один день пара дважды обменялась клятвами, поскольку организовала две церемонии: христианскую и индуистскую.

Джей Ди Вэн и Уша провели индуистскую церемонию

Христианскую часть провел друг Вэнса, Джамил Дживани, который прочитал отрывок из Библии, а индуистскую часть провел пандит, благословивший пару. Для Уши проведение индуистской части церемонии было обязательным, она таким образом хотела отдать дань уважения своим индийским корням. Их межконфессиональная свадьба стала символом уважения и гармонии между различными религиозными традициями.

В сети есть фотографии, где Джей Ди Вэнс, в рамках индуистской церемонии, позирует в кремово-белом шервани, а его супруга — в бело-золотистом сари.

Свадьба Джей Ди Вэнса

Но в этот день невеста не осталась и без классического белого платья. На христианской церемонии будущий вице-президент США Джей Вэнс был в сером костюме с белой рубашкой и синим галстуком, а его возлюбленная в длинном платье с ажурной вышивкой, которое подчеркивало ее фигуру.

Свадьба Джей Ди Вэнса состояла из двух церемоний

Как Джей Ди Вэнс выглядел в день свадьбы

Сейчас пара воспитывает троих детей: Эвана (2017 года рождения), Виве (2020) и Мирабель (2021).

Джей Ди Вэнс стал многодетным отцом, Фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как в день свадьбы выглядели Эммануэль и Брижит Макрон. Ему на тот момент было 29 лет, а ей — 54.