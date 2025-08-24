Різні церемонії, зміна вбрання і дві клятви: як у день весілля виглядали Джей Ді Венс та його дружина (фото)

Наразі пара виховує трьох дітей

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуває у шлюбі понад 11 років. Політик познайомився з майбутньою дружиною під час навчання, і вона подарувала йому трьох дітей. На вигляд пара щаслива, хоча у ЗМІ пишуть, що їхній союз дав тріщину.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як познайомився Джей Ді Венс зі своєю дружиною. Ми знайшли фотографії з їхнього весілля, яке проходило у двох форматах.

Як у день весілля виглядав Джей Ді Венса та його дружина Уша

Улюбленець Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс та Уша Чілукурі познайомилися у 2013 році, бувши студентами юридичної школи Єльського університету. Вони зустрілися під час занять у дискусійній групі на тему "соціальний занепад у білій Америці".

Джей Ді Вен познайомився з дружиною в університеті

У своїх мемуарах за 2016 Венс писав, що між ними спочатку виникла дружба, але незабаром він сильно закохався у свою однокурсницю. Джей називав кохану своїм "духовним наставником" та "генетичною аномалією", оскільки вона поєднувала в собі "багато ідеальних якостей".

Джей Ді Вен та Уша разом понад 11 років, Фото: Getty Images

У 2013 році пара закінчила навчання, а за рік зіграла весілля. Одруження відбулося в Кентуккі. За один день пара двічі обмінялася клятвами, оскільки організувала дві церемонії: християнську та індуїстську.

Джей Ді Вен та Уша провели індуїстську церемонію

Християнську частину провів друг Венса, Джаміл Джівані, який прочитав уривок із Біблії, а індуїстську частину провів пандит, який благословив пару. Для Уші проведення індуїстської частини церемонії було обов’язковим, вона таким чином хотіла віддати шану своїм індійським корінням. Їхнє міжконфесійне весілля стало символом поваги та гармонії між різними релігійними традиціями.

У мережі є фотографії, де Джей Ді Венс, в рамках церемонії індуїстів, позує в кремово-білому шервані, а його дружина — в біло-золотистому сарі.

Весілля Джей Ді Венса

Але в цей день наречена не залишилася і без класичної білої сукні. На християнській церемонії майбутній віцепрезидент США Джей Венс був у сірому костюмі з білою сорочкою та синьою краваткою, а його кохана у довгій сукні з ажурною вишивкою, яка підкреслювалаїї фігуру.

Весілля Джей Ді Венса складалося з двох церемоній

Як Джей Ді Венс виглядав у день весілля

Наразі пара виховує трьох дітей: Евана (2017 року народження), Вівек (2020) та Мірабель (2021).

Джей Ді Венс став багатодітним батьком, Фото: Getty Images

