Привилегии отменятся? Что потеряет Мелания в случае внезапной смерти Трампа

Жена Трампа потеряет титул, но некоторые привилегии в случае смерти мужау нее все же останутся

На фоне ухудшения здоровья Дональда Трампа вероятность смерти президента США стала интересовать публику. На его руках появились синяки, а под пиджаком заметили странную выпуклость, которая, по предположению, есть опухолью.

Поэтому возникает вопрос, что бы произошло с Меланией Трамп, если бы президент США умер прямо сегодня? Сейчас действующему главе Америки 79 лет, а его вероятное заболевание тщательно скрывают и утверждают, что его здоровье находится в отличном состоянии.

Что потеряет Мелания Трамп в случае смерти мужа

Во-первых, Мелания Трамп автоматически лишилась бы своего титула. Первой леди стала бы жена Джей Ди Венса, который сложил присягу как 50-й Вицепрезидент США в январе 2025 года. То есть жена Дональда сразу потеряет возможность участвовать в протокольных событиях.

Вместе с титулом к новой первой леди перейдут и работники Белого дома. К слову, штат Мелания Трамп во время второго срока президентства мужа значительно сократила. Она управляет пятью людьми, которые налогоплательщикам обходятся в 634 200 долларов в год.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Фото: Getty Images

В случае смерти Дональда Трампа Мелания также потеряет доступ к Белому дому, кроме нескольких недель "переходного периода" для сбора личных вещей. Кик и в случае Жаклин Кеннеди, которая после убийства Джона Кеннеди еще некоторое время жила в резиденции, но уже как частное лицо.

Мелания также потеряет доступ к транспорту, включая вертолет и самолет. Однако она продолжит получать поддержку в виде льгот в течение нескольких месяцев. Но их она бы получала, если бы срок президентства ее мужа истек в обычном режиме.

Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Какие привилегии останутся у Мелании Трамп

По закону США охрана сохраняется за вдовой президента в течение всей жизни, если она не выйдет замуж повторно. Это правило стало известно на примере жены Джона Жаклин Кеннеди, которая после смерти мужа, вышла замуж за Аристотеля Онассиса в 1968 году потеряла эту привилегию.

Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Если Мелания Трамп откажется от охраны после смерти мужа она сможет получать 500 тысяч долларов в год. Эти средства будут поступать ей на покрытие расходов на безопасность и транспорт. Также Мелания будет получать до 20 тысяч долларов в год пенсионной надбавки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что язык тела Трампа издал его состояние. Над слухами о своей смерти президент США просто посмеялся.