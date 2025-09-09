Укр

Привилегии отменятся? Что потеряет Мелания в случае внезапной смерти Трампа

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Некоторые привилегии Мелания потеряет сразу, если Трамп внезапно умрет
Некоторые привилегии Мелания потеряет сразу, если Трамп внезапно умрет. Фото Getty Images, коллаж Телеграфа

Жена Трампа потеряет титул, но некоторые привилегии в случае смерти мужау нее все же останутся

На фоне ухудшения здоровья Дональда Трампа вероятность смерти президента США стала интересовать публику. На его руках появились синяки, а под пиджаком заметили странную выпуклость, которая, по предположению, есть опухолью.

Поэтому возникает вопрос, что бы произошло с Меланией Трамп, если бы президент США умер прямо сегодня? Сейчас действующему главе Америки 79 лет, а его вероятное заболевание тщательно скрывают и утверждают, что его здоровье находится в отличном состоянии.

Что потеряет Мелания Трамп в случае смерти мужа

Во-первых, Мелания Трамп автоматически лишилась бы своего титула. Первой леди стала бы жена Джей Ди Венса, который сложил присягу как 50-й Вицепрезидент США в январе 2025 года. То есть жена Дональда сразу потеряет возможность участвовать в протокольных событиях.

Вместе с титулом к новой первой леди перейдут и работники Белого дома. К слову, штат Мелания Трамп во время второго срока президентства мужа значительно сократила. Она управляет пятью людьми, которые налогоплательщикам обходятся в 634 200 долларов в год.

Дональд Трамп, Мелания Трамп
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Фото: Getty Images

В случае смерти Дональда Трампа Мелания также потеряет доступ к Белому дому, кроме нескольких недель "переходного периода" для сбора личных вещей. Кик и в случае Жаклин Кеннеди, которая после убийства Джона Кеннеди еще некоторое время жила в резиденции, но уже как частное лицо.

Мелания также потеряет доступ к транспорту, включая вертолет и самолет. Однако она продолжит получать поддержку в виде льгот в течение нескольких месяцев. Но их она бы получала, если бы срок президентства ее мужа истек в обычном режиме.

Дональд Трамп, Мелания Трамп
Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Какие привилегии останутся у Мелании Трамп

По закону США охрана сохраняется за вдовой президента в течение всей жизни, если она не выйдет замуж повторно. Это правило стало известно на примере жены Джона Жаклин Кеннеди, которая после смерти мужа, вышла замуж за Аристотеля Онассиса в 1968 году потеряла эту привилегию.

Дональд Трамп, Мелания Трамп
Дональд Трамп, Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Если Мелания Трамп откажется от охраны после смерти мужа она сможет получать 500 тысяч долларов в год. Эти средства будут поступать ей на покрытие расходов на безопасность и транспорт. Также Мелания будет получать до 20 тысяч долларов в год пенсионной надбавки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что язык тела Трампа издал его состояние. Над слухами о своей смерти президент США просто посмеялся.

Теги:
#Президент США #Смерть #Дональд Трамп #Мелания Трамп