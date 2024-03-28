Упускаем идеальные поводы заявить о себе: аналитик указал на большую проблему в Украине

Чем больше про Украину знаю в мире, тем больше помощи оказывают союзники

Всю неделю в Тунисе (Северная Африка) проходил ежегодный Международный фестиваль инженерии, науки и технологий. В нем участвовали школьники и студенты из 40 стран, в том числе и из Украины. Они заняли призовые места, но в украинском медиапространстве об этом не сказано ни слова.

На это обратил внимание военный аналитик и бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько. Он считает, что Украина должна рассказывать о своих успехах и достижениях на иностранную аудиторию, особенно в разгар войны.

Поездка была профинансирована из бюджета, а нашу страну представляла команда Малой академии наук Украины. Украинцам удалось завоевать 2 золотые, 5 серебряных и 5 бронзовых наград, показав высокий результат, как и в прошлом году.

"Как известно, многое, что мы делаем руками, сомнительно, но дети у нас прекрасные. В команде и среди призеров были дети например, из Харькова, которые в красках могут рассказать, как они готовили свои проекты под обстрелами. И подсветить то, что происходит с городом сейчас", — отметил Копытько.

Награждение было 27 марта и транслировалось в прямом эфире. Однако спустя сутки Минобразования, ни сам глава ведомства никак не прокомментировали это событие. Кроме того, на сайте МАН тоже практически нет информации, не считая короткий пост в Фейсбук, который может заинтересовать только родителей и учителей. На иностранную аудиторию тоже не было никакого посыла.

"Если бы речь шла о фестивале плетения из соломы – да и пусть. Но речь об инженерно-техническом потенциале Украины. Что разбивает миф о "бунтующей аграрной провинции России". Уверен, что МОН не информировало посольство Украины в Тунисе о мероприятии и не пыталось скоординироваться. А ведь по легенде Африка – это целевой континент сейчас. В итоге, отличный повод не превращён в возможность поговорить с другими странами. Потому что нет установки конвертировать такие поводы. Каждое ведомство, что создаёт отличный контент, работает только на себя", — отметил Алексей Копытько.

Он добавил, что для того, чтобы Украина получала больше оружия и другой помощи от союзников, нужна поддержка граждан разных стран. А для поддержки зарубежных обществ нужно с ними работать. Причём это касается не только официальных визитов и публикаций.

"Все вот эти "оскары" и участия в книжных ярмарках – это также об оружии и выживании. В это нужно инвестировать, это копейки по сравнению с результатом. Даже самые дремучие уже осознали, что без западного оружия и другой помощи нам будет дико тяжело выжить. Парадокс в том, что даже в тех случаях, когда есть идеальный повод рассказать об Украине, этого не происходит. Потому что те, кто генерирует такие поводы, не заточены на общегосударственную задачу", — считает Копытько.

Он посоветовал чиновникам из МОН и МАН встретиться с командой и осветить их победы не только на уровне официозной новости на сайте. А также добавил на будущее, что нужно заранее готовить сигнал на международную аудиторию там, где предвидятся хорошие результаты, с пояснением контекста.

"Ведь цель — чтоб дети не учились в метро и подвалах. У кого нет понимания этой цели на 3-м году войны должны быть в грубой форме перевоспитаны. Если не будет концентрации всех ресурсов, не хватит мощи продавливать стену отчуждения", — резюмировал Алексей Копытько.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина вышла на Евро-2024 и это означает большую победу для нашей страны. Главный тренер национальной сборной Украины прокомментировал это значительное событие.