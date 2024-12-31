Украина 100 лет назад была больше: посмотрите карты и сравните с границами 1991 года

Минутка увлекательной истории

Во Львове благотворительный фонд "Украина — Русь" выпустил карту "Соборная Украина", в которой утверждается, что государственная граница Украинской народной республики в 1919 году была в 1,6 раз больше нынешней.

Об этом сообщает "Радио свобода". Эта карта отображает "украинские этнические земли".

"Это первая настенная карта соборной УНР, на которой отображены украинские этнические земли, которые в 1919 году были в составе Украины. Кубань, Ставрополье, Черноморщина, Восточная Слобожанщина, Старобущина (ныне в составе России). Берестейщина и Гомельщина (ныне в составе Белоруссии). Холмщина, Подляшье, Надсянье, Северная Лемковщина (Польша), Северная Лемковщина (Словакия). Мармаровщина, Южная Буковина (ныне в составе Румынии). А Приднестровье — отдельное государство", — говорится в сообщении.

Над картой работала группа историков и ученых. На основе архивных материалов ими были выделены территории компактного проживания украинцев, так называемые "клины", где формировалась украинская армия.

Председатель фонда "Украина-Русь" Ростислав Новоженец отмечает, что карты в современных атласах не представляют общей картины о государственном устрое того периода.

"Украинцы должны знать свою историю, правдивую историю. Украинцы эту историю не знают. Одни считают, что соборность – это распространение христианства по Украине, другие – это единство между Востоком и Западом, но кто скажет, что это объединение всех этнических украинских земель? Главная задача этой карты – дать познание современным украинцам о славных страницах нашей истории 90 лет назад", – подчеркнул Ростислав Новоженец.

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