Украина 100 лет назад была больше: посмотрите карты и сравните с границами 1991 года

Минутка увлекательной истории

У Львові благодійний фонд "Україна — Русь" випустив карту "Соборна Україна", в якій стверджується, що державний кордон Української народної республіки у 1919 році був у 1,6 разів більший за нинішній.

Про це повідомляє "Радіо свобода". Ця карта відображає "українські етнічні землі".

"Це перша настінна мапа соборної УНР, на якій відображено українські етнічні землі, що в 1919 році були у складі України. Кубань, Ставропілля, Чорноморщина, Східна Слобожанщина, Старобущина (нині у складі Росії). Берестейщина і Гомельщина (нині у складі Білорусії). Холмщина, Підляшшя, Надсяння, Північна Лемківщина (Польща), Північна Лемківщина (Словаччина). Мармарівщина, Південна Буковина (нині у складі Румунії). А Придністров'я — окрема держава", — йдеться в повідомленні.

Над картою працювала група істориків та науковців. На основі архівних матеріалів вони виокремили території компактного проживання українців, так звані "клини", де формувалася українська армія.

Голова фонду "Україна-Русь" Ростислав Новоженець зазначає, що карти в сучасних атласах не представляють загальної картини про державний устрій того періоду.

"Українці повинні знати свою історію, правдиву історію. Українці цю історію не знають. Одні вважають, що соборність — це поширення християнства Україною, інші — це єдність між Сходом і Заходом, але хто скаже, що це об'єднання всіх етнічних українських земель? Головне завдання цієї карти — дати пізнання сучасним українцям про славні сторінки нашої історії 90 років тому", — наголосив Ростислав Новоженець.

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