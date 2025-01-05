Крещенский Святвечер 2025: что категорически нельзя делать сегодня 5 января

Рассказываем, как сегодня привлечь богатый урожай на будущее

Раньше украинцы ежегодно отмечали Крещение 19 января. Однако с переходом ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь большинство церковных праздников стали встречать на 13 дней раньше. Таким образом, в 2025 году Крещение Господне отмечается 6 января. Перед этим проходит Крещенский Сочельник (Святвечер).

Праздник имеет несколько названий — канун Крещения, канун Богоявления, Навечерие Богоявления, а в народе событие известно как Голодная кутья. Этот день особенный, поскольку считается однодневным постом – его необходимо соблюдать с такой же строгостью, как и Рождественский Сочельник.

Традиции и приметы 5 января

В Крещенский Святвечер традиционно готовят кутью и подают ее на ужин. Блюдо должно быть постным, то есть без использования сливочного масла или жиров животного происхождения. Принимать пищу разрешается только вечером — с появлением первой звезды.

На столе, кроме кутьи, должны быть и другие постные блюда, то есть без мяса, молочных продуктов, яиц. На ужин традиционно собирается вся семья, а после трапезы все ложки складываются в одну миску и накрываются куском хлеба. В старину верили, что так год будет богаче на урожай.

Фото: Соцсети

В Крещенский Сочельник в церквях проводят обряды освящения воды, а в день Крещения Господня 6 января — на реке, озере или другом природном источнике.

Идет снег – жди хорошего урожая зерновых культур.

Какая погода — такой она будет и на Масленицу.

Дует сильный южный ветер — лето будет дождливым с грозами.

Что нельзя делать 5 января

Ссориться и ругаться. Считается, что конфликты и ругань могут привлечь в дом негатив.

Громко веселиться и устраивать шумные мероприятия. Крещенский Сочельник — это время духовного очищения и молитвы.

Шить, вязать, вышивать. Считается, что эти действия могут "запутать" жизнь или привлечь неприятности.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Гадать.

Праздники и события 5 января

День сценариста

Международный день бойскаутов

Международный разгрузочный день

Харбинский международный фестиваль льда и снега в Китае

Национальный день птиц (National Bird Day) в США

У кого именины 5 января

Сегодня именины отмечают обладатели таких имен: Григорий, Роман, Феона, Полина, Михаил, Фома.

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