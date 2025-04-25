Поздравления с Днем дочери 25 апреля: милые открытки и теплые слова пожеланий

Поздравьте дочек с праздником открыткой и теплыми словами

Между родителями и дочерьми всегда существует особая связь, особенно у мам с их девочками. С самого детства дочери требуют большего внимания, заботы и любви. И умеют все это возвращать своим родителям сторицей. В очередной раз напомнить своим даже взрослым дочерям о любви и теплоте точно будет не лишним. А праздник День дочери — отличный для этого повод.

В Украине День дочери 25 апреля не является официальным праздником. Однако в некоторых других постсоветских странах его отмечают. Так не упустите возможность позвонить своим дочкам или поздравить их в соцсетях.

"Телеграф" подготовил милые картинки и теплые поздравления своими словами, чтобы вы могли поздравить дочерей с праздником.

Поздравления с Днем дочери 25 апреля

Моя дорогая доченька, с Днём дочери! Ты мой свет и радость, каждый день с тобой — счастье. Пусть твоя жизнь будет яркой и полной любви!

Любимая дочка, поздравляю с твоим днём! Твоя улыбка делает мир лучше. Желаю тебе мечтать и сиять всегда!

С Днём дочери, моя принцесса! Ты — моё сокровище и моя гордость. Пусть все твои желания сбываются!

Доченька, с праздником тебя! Твоё тепло наполняет дом радостью. Будь счастлива и окружена любовью!

Моя звёздочка, с Днём дочери! Ты делаешь мою жизнь ярче. Желаю тебе бесконечного счастья и улыбок!

Поздравляю, моя милая дочка! Ты — мой ангел и вдохновение. Пусть твой путь будет лёгким и радостным!

С Днём дочери, моё солнышко! Твоя доброта согревает всех вокруг. Желаю тебе море любви и удачи!

Доченька, ты моё чудо, с праздником! Спасибо за твою нежность и смех. Пусть жизнь дарит тебе только лучшее!

Моя родная, с Днём дочери! Ты — мой повод для гордости каждый день. Будь счастлива и верь в свои мечты!

С праздником, моя любимая дочка! Твоя улыбка — мой самый большой подарок. Пусть твой мир будет полон волшебства!

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