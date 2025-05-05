Что нельзя делать в День святой Ирины 5 мая, чтобы не притянуть в дом беду

Узнайте, кому сегодня нельзя ходить в гости

Согласно церковному новоюлианскому календарю, в этот понедельник христиане восточного обряда вспоминают великую мученицу Ирину Македонскую. В народе 5 мая отмечают как праздник Ирины Рассадницы.

Ирина родилась в Македонии в семье язычника Ликиния, правителя Мигдонии, и до крещения носила имя Пенелопа. С юных лет она внутренне разрывалась между идолопоклонством отца и христианской верой. Все изменилось, когда Пенелопа получила знак свыше и приняла христианство. Верующие нарекли ее Ириной — на старославянском Арина.

Ирина, посвятившая себя Христу, вызвала ярость отца. По его приказу ее бросили под копыта лошадей, но звери пощадили девушку. Один лишь конь напал на Ликиния и убил его. По молитве дочери правитель воскрес, а ее вера окрепла. На склоне лет Ирина удалилась в пещеру, где и вознеслась на небо.

Традиции и приметы 5 мая

Все молитвы к церковной мученице, которую в народе прозвали Рассадницей, касаются благополучия будущего урожая. Наши предки верили, что посевы и рассада, высаженные в этот день, будут находиться под защитой святой, поэтому обязательно принесут щедрый урожай. Сажать растения следует с миром в душе и добрыми помыслами.

Теплая погода — к хорошему урожаю.

Молния сверкнула — к урожаю капусты.

Плохая погода — к богатому урожаю хлеба.

Птицы не поют — погода испортится.

Что нельзя делать 5 мая

Одиноким девушкам ходить в гости — не возьмет никто замуж.

Оставлять грязную посуду на ночь — семейная жизнь разрушится.

Фото: freepik

Жаловаться на свою жизнь — невезения могут участиться.

Оставлять домашний бардак — можно беду в дом притянуть.

Есть капусту и огурцы — к плохому урожаю.

Праздники и другие события 5 мая

Международный день акушерки

Международный день борьбы за права инвалидов

Международный день принцесс (International Princess day)

Всемирный день легочной гипертензии

Всемирный день общения

Всемирный день гигиены рук

У кого именины 5 мая

Сегодня именины отмечают Адриан, Ирина (Арина) и Яков.

Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.