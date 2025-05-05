Что нельзя делать в День святой Ирины 5 мая, чтобы не притянуть в дом беду
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Узнайте, кому сегодня нельзя ходить в гости
Согласно церковному новоюлианскому календарю, в этот понедельник христиане восточного обряда вспоминают великую мученицу Ирину Македонскую. В народе 5 мая отмечают как праздник Ирины Рассадницы.
Ирина родилась в Македонии в семье язычника Ликиния, правителя Мигдонии, и до крещения носила имя Пенелопа. С юных лет она внутренне разрывалась между идолопоклонством отца и христианской верой. Все изменилось, когда Пенелопа получила знак свыше и приняла христианство. Верующие нарекли ее Ириной — на старославянском Арина.
Ирина, посвятившая себя Христу, вызвала ярость отца. По его приказу ее бросили под копыта лошадей, но звери пощадили девушку. Один лишь конь напал на Ликиния и убил его. По молитве дочери правитель воскрес, а ее вера окрепла. На склоне лет Ирина удалилась в пещеру, где и вознеслась на небо.
Традиции и приметы 5 мая
Все молитвы к церковной мученице, которую в народе прозвали Рассадницей, касаются благополучия будущего урожая. Наши предки верили, что посевы и рассада, высаженные в этот день, будут находиться под защитой святой, поэтому обязательно принесут щедрый урожай. Сажать растения следует с миром в душе и добрыми помыслами.
- Теплая погода — к хорошему урожаю.
- Молния сверкнула — к урожаю капусты.
- Плохая погода — к богатому урожаю хлеба.
- Птицы не поют — погода испортится.
Что нельзя делать 5 мая
- Одиноким девушкам ходить в гости — не возьмет никто замуж.
- Оставлять грязную посуду на ночь — семейная жизнь разрушится.
- Жаловаться на свою жизнь — невезения могут участиться.
- Оставлять домашний бардак — можно беду в дом притянуть.
- Есть капусту и огурцы — к плохому урожаю.
Праздники и другие события 5 мая
- Международный день акушерки
- Международный день борьбы за права инвалидов
- Международный день принцесс (International Princess day)
- Всемирный день легочной гипертензии
- Всемирный день общения
- Всемирный день гигиены рук
У кого именины 5 мая
Сегодня именины отмечают Адриан, Ирина (Арина) и Яков.
Напомним, что в конце весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на май 2025 года.