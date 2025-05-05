Що не можна робити у День святої Ірини 5 травня, щоб не притягнути у дім лихо
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Дізнайтесь, кому сьогодні не можна ходити у гості
Згідно з церковним новоюліанським календарем, цього понеділка християни східного обряду згадують велику мученицю Ірину Македонську. У народі 5 травня відзначають як свято Ірини Розсадниці.
Ірина народилася у Македонії у сім'ї язичника Лікінія, правителя Мігдонії, і до хрещення мала ім’я Пенелопа. З юних років вона внутрішньо розривалася між ідолопоклонством батька та християнською вірою. Все змінилося, коли Пенелопа отримала знак згори та прийняла християнство. Віряни назвали її Іриною — старослов’янською Арина.
Ірина, яка присвятила себе Христові, викликала лють батька. За його наказом її кинули під копита коней, але звірі пощадили дівчину. Лише один кінь напав на Лікінія і вбив його. За молитвою дочки правитель воскрес, а її віра зміцніла. На схилі років Ірина пішла до печери, де й піднеслася на небо.
Традиції та прикмети 5 травня
Усі молитви до церковної мучениці, яку в народі прозвали Розсадницею, стосуються добробуту майбутнього врожаю. Наші пращури вірили, що посіви та розсада, висаджені цього дня, будуть під захистом святої, тому обов'язково принесуть щедрий урожай. Садити рослини слід з миром у душі та добрими помислами.
- Тепла погода – до хорошого врожаю.
- Блискавка блиснула — до врожаю капусти.
- Погана погода – до багатого врожаю хліба.
- Птахи не співають – погода зіпсується.
Що не можна робити 5 травня
- Самотнім дівчатам ходити в гості — не візьме ніхто заміж.
- Скаржитися на своє життя — невдачі можуть почастішати.
- Залишати домашній бардак — можна біду в дім притягнути.
- Їсти капусту та огірки — до поганого врожаю.
Свята та інші події 5 травня
- Міжнародний день акушерки
- Міжнародний день боротьби за права інвалідів
- Міжнародний день принцес (International Princess day)
- Всесвітній день легеневої гіпертензії
- Всесвітній день спілкування
- Всесвітній день гігієни рук
У кого іменини 5 травня
Сьогодні іменини відзначають Адріан, Ірина (Арина) та Яків.
Нагадаємо, що у кінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.