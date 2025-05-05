Що не можна робити у День святої Ірини 5 травня, щоб не притягнути у дім лихо

Дізнайтесь, кому сьогодні не можна ходити у гості

Згідно з церковним новоюліанським календарем, цього понеділка християни східного обряду згадують велику мученицю Ірину Македонську. У народі 5 травня відзначають як свято Ірини Розсадниці.

Ірина народилася у Македонії у сім'ї язичника Лікінія, правителя Мігдонії, і до хрещення мала ім’я Пенелопа. З юних років вона внутрішньо розривалася між ідолопоклонством батька та християнською вірою. Все змінилося, коли Пенелопа отримала знак згори та прийняла християнство. Віряни назвали її Іриною — старослов’янською Арина.

Ірина, яка присвятила себе Христові, викликала лють батька. За його наказом її кинули під копита коней, але звірі пощадили дівчину. Лише один кінь напав на Лікінія і вбив його. За молитвою дочки правитель воскрес, а її віра зміцніла. На схилі років Ірина пішла до печери, де й піднеслася на небо.

Традиції та прикмети 5 травня

Усі молитви до церковної мучениці, яку в народі прозвали Розсадницею, стосуються добробуту майбутнього врожаю. Наші пращури вірили, що посіви та розсада, висаджені цього дня, будуть під захистом святої, тому обов'язково принесуть щедрий урожай. Садити рослини слід з миром у душі та добрими помислами.

Тепла погода – до хорошого врожаю.

Блискавка блиснула — до врожаю капусти.

Погана погода – до багатого врожаю хліба.

Птахи не співають – погода зіпсується.

Що не можна робити 5 травня

Самотнім дівчатам ходити в гості — не візьме ніхто заміж.

Фото: freepik

Скаржитися на своє життя — невдачі можуть почастішати.

Залишати домашній бардак — можна біду в дім притягнути.

Їсти капусту та огірки — до поганого врожаю.

Свята та інші події 5 травня

Міжнародний день акушерки

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

Міжнародний день принцес (International Princess day)

Всесвітній день легеневої гіпертензії

Всесвітній день спілкування

Всесвітній день гігієни рук

У кого іменини 5 травня

Сьогодні іменини відзначають Адріан, Ірина (Арина) та Яків.

Нагадаємо, що у кінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.