Трамп познакомил ее с мужем-миллиардером: куда исчезла "Мисс Украина-2001" Александра Николаенко

Модель прекратила профессиональную деятельность

Александра Николаенко — известная украинская модель и телеведущая, обладательница титула "Мисс Украина-2001". Также женщина представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная", но не стала его финалисткой. Кроме этого, модель пробовала себя в кино и на телевидении, но впоследствии исчезла из всех радаров, как и Инна Цымбалюк.

"Телеграф" расскажет о карьере Николаенко, как сложилась ее жизнь сейчас, и чем она занимается.

Что известно об Александре Николаенко

Будущая модель появилась на свет в Будапеште. Ее отец был военным, а мать – экономистом. Со временем семья переехала в Украину. Александра училась в Одесской юридической академии на факультете гражданского права и предпринимательства. Кроме того, Николаенко получала образование на инженерно-экономическом факультете в Одесской академии пищевых технологий.

В 15 лет девушка начала заниматься моделингом. Через год она уже получила первый титул — "Мисс Одесса". В 18 лет Николаенко победила на конкурсе "Мисс Украина-2001". После этого Александра отправилась на конкурс "Мисс Мир-2001", где попала в десятку финалисток.

Александра Николаенко стала "Мисс Мир-2001", фото из сети

В 2004 году Николаенко выступала от Украины на "Мисс Вселенной" в Эквадоре. Однако тогда ей не удалось попасть в десятку лучших. Тогда был слухи, что политик Виктор Медведчук помог модели попасть на конкурс. Хотя она отрицала такую информацию.

Во время одного из конкурсов красоты модель познакомилась с Дональдом Трампом. В то время именно ему принадлежал конкурс "Мисс Вселенная". Поговаривали, что Трамп помог, чтобы Николаенко стала официальным представителем конкурса "Мисс Вселенная" в Украине. Позже модель избрали президентом конкурса "Мисс Украина-Вселенная".

Александра Николаенко была обладательницей конкурса "Мисс Украина-Вселенная", фото из сети

Некоторое время в Украине Александра пробовала себя в кино. В частности, снялась в ленте "Я тебя люблю", новогодних мюзиклах "Золушка" и "Снежная королева". Также Николаенко была ведущей "Погоды" и проекта "Шанс. Model.ua" на канале "Интер".

Николаенко пробовала себя в кино и на телевидении, фото Tochka.net

В США Трамп познакомил Александру со своим бизнес-партнером Филом Раффином. Он принадлежит к самым богатым людям Лас-Вегаса, владея недвижимостью и казино. Бизнесмен несколько раз предлагал модели выйти за него замуж. Николаенко согласилась.

Николаенко и Фил Раффин, фото из сети

В 2008 году модель и бизнесмен сыграли свадьбу в частном имении Трампа в Палм-Бич под названием Мар-а-Лаго. На празднике выступали такие певцы, как Селин Дион и Джастин Тимберлейк. Также Александра подружилась с Меланией Трамп.

Где сейчас Александра Николаенко

После замужества модель перестала появляться в публичном пространстве. Она сосредоточилась на семье и материнстве, в том числе супруги воспитывают 14-летнего Ричарда Уильяма и 11-летнюю Малену. Ее муж — Фил Раффин — владеет гостиницей и казино Treasure Island и Circus Circus в Лас-Вегасе. А на Николаенко зарегистрирован спа-салон в одном из этих заведений.

Фил Раффин является одним из самых богатых людей в Лас-Вегасе, фото Getty Images

Николаенко публично не осуждала Россию за войну, начатую против Украины. Украинка не ведет страницы в социальных сетях, поэтому узнать больше о ее жизни сложно. В 2019 году Виталий Журавский в интервью Дмитрию Гордону сообщил, что Николаенко "была в избирательном штабе" Дональда Трампа.

В январе 2025 года Николаенко вместе со своим мужем-миллиардером была на инаугурации Трампа в Вашингтоне. Сейчас модели 43 года, и она все еще поддерживает свою природную красоту.

Николаенко с Раффином на инаугурации Трампа, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла "Мисс Украина-2008" Ирина Журавская и как выглядит сейчас. Она работала на пророссийском телеканале.