Вместо скидки сняли полную оплату. Абоненты "Киевстара" возмутились из-за новой проблемы

Оператор уже объяснил ситуацию

Абоненты "Киевстара" жалуются на неоднозначную ситуацию со скидкой на тариф и его оплатой. Ведь у некоторых списывает всю сумму без учета социального предложения.

Об этом рассказала женщина в сети под сообщением "Киевстар". По ее словам, мобильный оператор долго пытался уговорить женщину начать пользоваться именно Киевстаром.

"Вы предлагаете переход на новый тариф. Предлагаете долго, потому что я уже не очень ваш клиент и после последнего красноречивого случая тариф не пополняю. Вы предлагаете скидку на полгода. Я на нее соглашусь, заказываю через приложение и вы предлагаете оплатить тариф", — пишет женщина.

Однако после оплаты, по ее словам, со счета снялись средства по старому тарифу, то есть полная сумма. Хотя с оператором пользовательница договаривалась на скидку. При этом служба поддержки не смогла нормально объяснить ситуацию и что-то сделать. Поэтому абонент подала заявку для решения проблемы, однако уже прошла неделя и ничего не произошло.

В то же время оператор уже ответил, объяснив ситуацию, а также возможность ее разрешения.

"Если пополнить счет до изменения тарифа, деньги могут списаться по старому тарифу. Именно поэтому при подаче заявки в приложении мы указываем, что пополнить счет нужно именно после получения смс об изменении тарифа", — говорится в сообщении.

Позже женщина добавила, что оплаченный тариф так и не подключился, оператор посоветовал перезагрузить телефон.

Напомним, недавно "Киевстар" разозлил и рассмешил украинцев игрой в "ностальгию". Ему показали, по чему на самом деле скучают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают дешевый тариф от lifecell, но на странных условиях.