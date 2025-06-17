Что нельзя делать 17 июня, чтобы не потерпеть неудачу

В этот день следует отказаться от ремонта и не только

Во вторник, 17 июня, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. До введения нового стиля праздник отмечали 30 июня.

Мануил, Савел и Измаил родились в Персии. Родители еще в детстве научили их христианской вере. Впоследствии царь Сапор II отправил ребят на заключение мира с римским императором Юлианом Отступником.

Во время переговоров выяснилось, что братья являются христианами, и это разозлило Отступника. Он приказал им совершить жертву язычникам, но те отказались. За это Мануила, Савела и Измаила долго мучили, а затем отрубили головы мечом. Их тела бросили охотничьим собакам, однако христиане перезахоронили их вблизи Турции.

Традиции и приметы 17 июня

Верующие в этот день идут в храм и чтят мучеников Мануила, Савела и Измаила. В народе в этот день начинали косить сено.

Сильный ветер — в ближайшие дни возможна непогода.

Теплая погода в этот день — к жаркому лету.

Увидели утреннюю росу – урожай будет большим.

Появилась радуга после дождя – погода будет хорошей.

Что нельзя делать 17 июня

Не стоит начинать ремонт или строительство, потому что это закончится провалом.

Не следует заниматься тяжелой физической работой, потому что можете привлечь темные силы.

Не ссорьтесь с родными и близкими, потому что конфликты затянутся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2025 году отмечают День бабушки. Не упустите этот день.