Что нельзя делать 17 июня, чтобы не потерпеть неудачу
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В этот день следует отказаться от ремонта и не только
Во вторник, 17 июня, согласно новоюлианскому календарю, верующие вспоминают святых мучеников Мануила, Савела и Измаила. До введения нового стиля праздник отмечали 30 июня.
Мануил, Савел и Измаил родились в Персии. Родители еще в детстве научили их христианской вере. Впоследствии царь Сапор II отправил ребят на заключение мира с римским императором Юлианом Отступником.
Во время переговоров выяснилось, что братья являются христианами, и это разозлило Отступника. Он приказал им совершить жертву язычникам, но те отказались. За это Мануила, Савела и Измаила долго мучили, а затем отрубили головы мечом. Их тела бросили охотничьим собакам, однако христиане перезахоронили их вблизи Турции.
Традиции и приметы 17 июня
Верующие в этот день идут в храм и чтят мучеников Мануила, Савела и Измаила. В народе в этот день начинали косить сено.
- Сильный ветер — в ближайшие дни возможна непогода.
- Теплая погода в этот день — к жаркому лету.
- Увидели утреннюю росу – урожай будет большим.
- Появилась радуга после дождя – погода будет хорошей.
Что нельзя делать 17 июня
- Не стоит начинать ремонт или строительство, потому что это закончится провалом.
- Не следует заниматься тяжелой физической работой, потому что можете привлечь темные силы.
- Не ссорьтесь с родными и близкими, потому что конфликты затянутся.
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