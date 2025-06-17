Що не можна робити 17 червня, аби не зазнати невдачі

У цей день варто відмовитися від ремонту і не тільки

У вівторок, 17 червня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. До запровадження нового стилю свято відзначали 30 червня.

Мануїл, Савел та Ізмаїл народилися в Персії. Батьки ще в дитинстві навчили їх християнської віри. Згодом цар Сапор II відправив хлопців на укладення миру з римським імператором Юліаном Відступником.

Під час перемовин з'ясувалось, що брати є християнами, і це розлютило Відступника. Він наказав їм зробити жертву язичникам, але ті відмовилися. За це Мануїла, Савела та Ізмаїла довго мучили, а потім відрубали голови мечем. Їх тіла кинули мисливським собакам, однак християни перепоховали їх поблизу Туреччини.

Традиції та прикмети 17 червня

Віряни у цей день йдуть до храму та віддають шану мученикам Мануїлу, Савелу та Ізмаїлу. У народі цього дня почали косити сіно.

Сильний вітер — найближчими днями можлива негода.

Тепла погода у цей день — до спекотного літа.

Побачили ранкову росу — урожай буде великим.

З'явилась веселка після дощу — погода буде хорошою.

Що не можна робити 17 червня

Не варто починати ремонт або будування, бо це закінчиться провалом.

Не слід займатися важкою фізичною роботою, бо можете привабити темні сили.

Не сваріться з рідними та близькими, бо конфлікти затягнуться.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у 2025 році відзначають День бабусі. Не пропустіть цей день.