Що не можна робити 17 червня, аби не зазнати невдачі
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У цей день варто відмовитися від ремонту і не тільки
У вівторок, 17 червня, відповідно до новоюліанського календаря, віряни згадують святих мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. До запровадження нового стилю свято відзначали 30 червня.
Мануїл, Савел та Ізмаїл народилися в Персії. Батьки ще в дитинстві навчили їх християнської віри. Згодом цар Сапор II відправив хлопців на укладення миру з римським імператором Юліаном Відступником.
Під час перемовин з'ясувалось, що брати є християнами, і це розлютило Відступника. Він наказав їм зробити жертву язичникам, але ті відмовилися. За це Мануїла, Савела та Ізмаїла довго мучили, а потім відрубали голови мечем. Їх тіла кинули мисливським собакам, однак християни перепоховали їх поблизу Туреччини.
Традиції та прикмети 17 червня
Віряни у цей день йдуть до храму та віддають шану мученикам Мануїлу, Савелу та Ізмаїлу. У народі цього дня почали косити сіно.
- Сильний вітер — найближчими днями можлива негода.
- Тепла погода у цей день — до спекотного літа.
- Побачили ранкову росу — урожай буде великим.
- З'явилась веселка після дощу — погода буде хорошою.
Що не можна робити 17 червня
- Не варто починати ремонт або будування, бо це закінчиться провалом.
- Не слід займатися важкою фізичною роботою, бо можете привабити темні сили.
- Не сваріться з рідними та близькими, бо конфлікти затягнуться.
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