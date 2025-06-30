На улице дождь, а вы без зонта? Есть несколько советов, как не промочить хотя бы голову и плечи

Лучший вариант — переждать непогоду где-нибудь под крышей

Внезапный дождь может застать врасплох даже самых организованных. Если вы забыли зонт дома, то это еще не повод мокнуть под дождем.

Если дождь застал вас без зонта, вот несколько быстрых и практичных решений, которые помогут оставить голову и плечи более или менее сухими. О них рассказал "Телеграф".

Пластиковые накидки (например, дождевики). Их можно купить в любых хозяйственных магазинах. Они недорогие и, в основном, одноразовые.

Клеенка. Одноразовые клеенки для столов на отдых продают в любом хозяйственном магазине.

Розовые одноразовые клееки

Большой пакет из магазина. Даже обычный пакет может временно защитить голову и плечи от дождя. Здесь может подойти как обычный из АТБ, так и синяя сумка, которую продают в JYSK — сделанную из полипропилена.

На некоторое время спрятаться под деревья или крышу кафе, если дождь застал вас где-нибудь в парке.

Если с вами есть ноутбук, телефон, наушники или что-то подобное, то, чтобы защитить их от влаги, лучше положить в сумку, а ее, в свою очередь, в пакет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как защитить ноги от промокания в дождь.