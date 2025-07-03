Кабачки квітнуть, а плодів немає. Як уникнути пустоцвітів

Кабачки цвітуть, але плодів немає. Прості способи виправити проблему

Кабачки рясно цвітуть, але плоди не утворюються. Квітки жовтіють і опадають самі по собі, не даючи очікуваного врожаю. Таку ситуацію хоч раз спостерігав кожен досвідчений господар.

Така ситуація виникає через кілька основних причин, які можна легко усунути простими методами. Найчастіше проблема пов'язана з неправильним запиленням або нестачею поживних речовин у ґрунті.

Основні причини проблеми

Головна причина опадання квіток — відсутність запилення. У кабачків є чоловічі та жіночі квітки, і без перенесення пилку з чоловічих на жіночі плоди не утворюються. Також впливає нестача калію та фосфору в ґрунті, надмірна кислотність або занадто густа посадка рослин.

Домашні засоби для стимулювання зав'язі

Чому кабачки не зав'язують плодів

Найпростіший спосіб — ручне запилення за допомогою пензлика або ватної палички. Пилок з чоловічої квітки переносять на жіночу вранці, коли квітки повністю розкриті. Добре допомагає підгодівля розчином золи: 200 грам на 10 літрів води.

Як відрізнити чоловічі та жіночі квітки кабачків

Ефективний засіб — обприскування борною кислотою (1 грам на літр води) під час цвітіння. Також можна використовувати дріжджове підживлення: 100 грамів свіжих дріжджів на 10 літрів теплої води, настоювати добу і поливати під корінь.

Крім того, у садових центрах продаються спеціальні препарати для стимулювання зав'язі плодів. Їх використовують згідно з інструкцією, обприскуючи рослини під час масового цвітіння.

Також важливо забезпечити правильний полив — помірний, але регулярний, та мульчування ґрунту для збереження вологи. Своєчасне прибирання чоловічих квіток після запилення також покращує зав'язування плодів.

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