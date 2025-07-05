Украинцы считают себя моральными, но других циничными: социолог объяснил, почему некоторые одобрительно относятся к уклонистам

Социальные настроения, отношение к уклонистам и другие важные вопросы в аналитике "Телеграфа"

На четвертом году великой войны с Россией, в соцсетях можно встретить сообщения, в которых украинские мужчины призывного возраста довольно открыто рассказывают о своем незаконном бегстве из страны. Иногда это все трансформируется в контент для блога, видео на YouTube или TikTok. Часть украинцев в комментариях даже приветствует такую "смекалку". Что это может свидетельствовать об нравственном климате и социальных настроениях в стране — рассказал в комментарии "Телеграфу" доктор социологических наук Сергей Дембицкий, член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора Института социологии НАН Украины.

По мнению ученого, для полноценного академического ответа на этот вопрос нужны отдельные социологические исследования, которых у социолога нет. Однако, опираясь на уже имеющиеся данные, которые Институт социологии собирал раньше, можно поразмыслить.

Объясняя, почему украинское общество не всегда осуждает тех, кто пытается избежать мобилизации, социолог обращает внимание на парадокс нравственного самовосприятия. Большинство украинцев считают себя людьми с принципами, но не доверяют нравственности других.

"Абсолютное большинство населения Украины считает себя вполне моральными. Например, 77% украинцев в конце 2024 года говорили, что у них есть и силы, и желание для того, чтобы следовать своим моральным принципам. Почти столько же считали, что они успешны в этом аспекте своей личной жизни", — привел данные социолог.

Однако, добавляет он, общественное мнение об окружающих значительно хуже.

"Несмотря на факт повсеместного распространения собственной нравственности, украинцы не особенно высоко оценивают мораль окружающих. Так, в июне прошлого года 62% респондентов характеризовали других людей как полностью или преимущественно циничных. Речь шла о таких проявлениях циничности, как закрытость к мнению других, неискренность, карьеризм, беспринципность, недоверие, малодушие и равнодушие", — объясняет Дембицкий.

Такой разрыв между оценкой себя и оценкой других – не новое явление.

"Описанный парадокс в оценках себя и окружения не новый. Это достаточно типичный подход людей к морали собственной и общественной. Следовательно, этический климат у нас и благоприятный, и неблагоприятный одновременно. Как посмотреть", — отмечает он.

Что касается социальных настроений, то они остаются преимущественно негативными. В 2020 году в Институте социологии НАН Украины была разработана специальная шкала (GSR-5) для отслеживания общего фона общественного мнения, характеризующегося степенью представленности в нем положительных, нейтральных и отрицательных настроений. А с 2021 года ученые используют ее в своих исследованиях. "Так вот, в июне 2024 года негативные настроения (64%) существенно преобладали над позитивными (7%)", — приводит он цифры.

В 2025 году некоторое улучшение все же было зафиксировано.

"Недавно мы собрали новые данные и обнаружили, что общий фон общественного мнения несколько улучшился, но ситуация принципиально не изменилась – четко и умеренно негативные установки продемонстрировали 60% опрошенных, а определенно и умеренно положительные – 18%", — говорит Дембицкий.

Особо заметной стала динамика в оценке будущего страны.

"Эти изменения произошли за счет улучшения ответов на конкретный индикатор шкалы (в целом этих индикаторов 5) – мнений респондентов о будущем Украины. Социальный оптимизм вырос с 25 до 48%", — объясняет эксперт.

Учитывая, что опрос проводился в мае, можно предположить оговоренность этих изменений информацией о возможных дипломатических переговорах по завершению войны. Следовательно, так или иначе социальные настроения сейчас находятся в отрицательном спектре.

Сергей Дембицкий отмечает, что такой негативизм и раньше был присущ для украинского общества. То есть мы находимся в привычном для себя состоянии, конечно, обстоятельства уже совсем другие. Мы отошли от негативизма только в 2022 году после начала борьбы за существование государства.

По мнению социолога, украинцы формируют отношение к таким поступкам не столько на основе объективной морали, сколько из-за личной идентификации с людьми в подобных условиях.

"Описанные нравственные чувства и социальные настроения создают информационный контекст, в котором формируются представления о беглецах из Украины. И этот контекст предоставляет каждому как аргументы в пользу соответствующих поступков, так и аргументы против них", — отмечает он.

Именно поэтому, по его мнению, гораздо важнее понимать перспективу конкретного индивида, который оценивает беглецов – в какой степени он идентифицирует себя с ними, то есть насколько схожи их жизненные ситуации и отношение к мобилизации. "А вот о таких характеристиках украинского общества у меня данных нет", — добавляет Дембицкий.

Впрочем, исторический опыт свидетельствует: в каждой войне были те, кто пытался избежать участия, и выезд за границу только один из механизмов.

"В условиях войны всегда существовали люди, которые пытались избежать участия в ней. Очевидно, одним из вариантов сделать это был выезд в другие страны. То есть это ожидаемое явление, куда важнее его масштабы", — говорит социолог.

По его словам, в 2022 году, напротив, общество демонстрировало противоположную динамику.

"В некотором смысле шокирующим, но в положительном смысле, было количество добровольцев в военкоматах в 2022 году. Эти люди убегали не от войны, а хотели поскорее в нее погрузиться", — подчеркивает Дембицкий.

Могут ли блоги о бегстве из Украины мотивировать других следовать этому примеру — вопрос дискуссионный. Эксперт считает, что их влияние преувеличивают. По его словам, видеоконтент не является источником массового воздействия, а лишь отображает уже существующие настроения.

"Мы живем в информационную эпоху и каждое сообщение имеет свою аудиторию. Видео об опыте выезда из Украины снималось с самого начала вторжения. Но, как видим, украинцы массово не штурмуют границы с Польшей", — отмечает Дембицкий.

Следовательно, центры социального тяготения создаются не с помощью видео. Соответствующий контент может лишь сделать более ясным направление движения в тот или иной центр социального тяготения. Значения имеют изменения взаимодействия между властью и различными группами населения в конкретных условиях национальной жизни, резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с начала полномасштабного вторжения десятки тысяч человек незаконно выехали за границу. Некоторые из них превратили побег в едва ли не шоу в прямом эфире. Однако за подобные действия может быть не только административная, но даже уголовная ответственность.