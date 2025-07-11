"Российский маньяк". Путина метко высмеяли карикатурой (фото)

Российские атаки вдохновили

В сети завирусилась довольно меткая карикатура на главу России Владимира Путина. На ней он изображен с иранскими дронами "Шахед".

Соответствующее изображение было опубликовано в сети. Украинцы уже оценили сарказм и иронию изображения.

На фото видно, что Путин изображен без верхней одежды только в брюках и с бензопилой в руках, как маньяк в классических ужасах. Только вот его орудие не так просто, как кажется на первый взгляд. На самом деле это бензопила, у которой вместо зубцов "шахеды". А на самом лезвии написано "Сделано в Иране (Made in Iran — ред.)".

Карикатура на Путина

Этой пилой Путин уничтожает украинские города. Это прямая отсылка к ежедневным атакам России дронами. Ведь последние несколько месяцев количество запущенных Кремлем "шахедов" возросло колоссально.

"Российский маньяк и террорист Путин продолжают атаковать Украину и ее мирных жителей", — именно так подписали эту карикатуру в сети.

Напомним, что недавно за два дня Россия запустила по Украине более 1 тысячи дронов. Так, в ночь на 10 июля Россия атаковала Украину 397 "шахедами", из которых было 204 обманки, и 728 ударными дронами 9 июля. 10 июля основной целью ударов был Киев, а 9 июля – Волынь, город Луцк. К атаке дронами также добавлялись баллистические ракеты "Искандер-М", гиперзвуковые "Кинжалы" и крылатые ракеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, способна ли Россия завалить Украину "шахедами", увеличив налеты до 2 тысяч.