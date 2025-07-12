Не только от жары. Фермер показал, как спасает урожай от капризов погоды (видео)

Это поможет сохранить урожай

Урожай на огородах украинцев страдает не только от сильной жары, но и от недавно накрывшего Украину града. Однако фермер поделился действенным способом, как уберечь овощи от беды.

Соответствующее видео было опубликовано в Tik Tok. Отмечается, что ролик снимался в Полтавской области.

"Град посетил нас — мы готовы", — говорится в подписи под видео.

На нем мужчина показывает, как спас урожай от непогоды. Как оказалось, фермер заранее протянул сетку над территорией огорода. Ее он зафиксировал на деревянном столбце. Однако только благодаря правильному натяжению и фиксации сетки этот лайфхак сработал. Ибо, как видно на видео, града во время ливня выпало немало.

К тому же мужчина показал, что где-то град все таки смог попасть на огород, но это не навредило растениям. В комментариях пользователи в восторге от такого лайфхака. Некоторые отметили, что он не просто спасает урожай от града, а еще и защищает от солнца и птиц. Ведь Украину накрыла довольно сильная жара, которая может навредить растениям.

Были пользователи, которые рассказали, что у них сетка не выдержала град и порвалась. Выходит, что на исправность конструкции еще влияет и интенсивность ливня.

Напомним, на западе Украины зафиксировано нашествие саранчи. Насекомые уже нанесли заметный ущерб приусадебным участкам и сельскохозяйственным угодьям.

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