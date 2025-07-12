Не тільки від спеки. Фермер показав, як рятує врожай від примх погоди (відео)

Це допоможе зберегти врожай

Врожай на городах українців потерпає не тільки від сильної спеки, а й від граду, який нещодавно накрив Україну. Однак фермер поділився дієвим способом, як вберегти городину від лиха.

Відповідне відео опубліковано у Tik Tok. Зазначається, що ролик знімався на Полтавщині.

"Град завітав до нас, ми готові", — йдеться у підписі під відео.

На ньому чоловік показує, як врятував врожай від негоди. Як виявилось, фермер завчасно протягнув сітку над територією городу. Її він зафіксував на дерев'яні стовпці. Однак лише завдяки правильному натязі та фіксації сітки, цей лайфхак спрацював. Бо, як видно на відео, граду під час зливи випало чимало.

До того ж чоловік показав, що десь таки град зміг попасти на город, але це не нашкодило рослинам. У коментарях користувачі в захваті від такого лайфхаку. Дехто зазначив, що він не просто рятує врожай від граду, а ще й захищає від сонця та птахів. Адже наразі Україну накрила досить сильна спека, яка може зашкодити рослинам.

Були користувачі, які розповіли, що у них сітка не витримала граду і порвалась. Тож, виходить, що на справність конструкції ще впливає й інтенсивність зливи.

Нагадаємо, на заході України зафіксовано нашестя сарани. Комахи вже завдали помітної шкоди присадибним ділянкам і сільськогосподарським угіддям.

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