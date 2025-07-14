Ради нее он оставил невесту: как выглядит новая избранница Дональда Трампа-младшего

Возлюбленная предпринимателя младше его на 9 лет

На днях бизнесмена Дональда Трампа-младшего заметили во время страстных поцелуев с его избранницей Беттиной Андерсон. Это произошло, когда пара ожидала прибытия президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп в аэропорту Тетерборо в Нью-Джерси. Вместе они должны были отправиться на финал Клубного чемпионата мира по футболу.

Трамп-младший и его избранница Беттина горячо обнимались и целовались на взлетно-посадочной площадке. Они не стеснялись проявлять свои чувства перед камерами и выглядели счастливыми, пишет издание Page Six. В то же время "Телеграф" решил выяснить, кто стала избранницей сына президента США и чем она занимается.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон, фото Getty Images

Что известно о Беттине Андерсон

Андерсон родилась в 1986 году в семье предпринимателя Гарри Лоя Андерсона и филантропа Ингер Андерсон. Ее детство проходило в Палм-Бич штата Флорида, где она живет и сейчас. Папа Беттины начал руководить Worth Avenue National Bank в возрасте 26 лет, став самым молодым президентом банка в США. Вместе с супругой Ингер, они стали известными в США филантропами. Кроме Беттины, у супругов появилось еще пятеро детей.

Беттина Андерсон родилась в семье филантропов, фото Getty Images

Андерсон получила образование в Колумбийском университете, где изучала историю искусства и охраны природы. В некоторых источниках девушку упоминали как "местного инфлюэнсера". Вместе со своими братьями Беттина основала некоммерческую организацию The Paradise Fund, оказывающую помощь в случае стихийных бедствий.

Беттина Андерсон работает в The Paradise Fund, фото Getty Images

В 2021 году Беттина возглавила отдел Project Paradise Film Fund в этой организации, занимающийся информированием о дикой природе Флориды. А в 2023 году она стала исполнительным директором Paradise.ngo, сменившей свое название.

На своей странице в инстаграме Беттина делится фотографиями из модных фотосессий и светских мероприятий. Также она позирует для глянцев и известных брендов, в частности, Dolce & Gabbana и Zimmermann.

Беттина Андерсон позирует для известных брендов, фото с ее инстаграм-страницы

Беттина Андерсон часто посещает светские вечеринки, фото с ее инстаграм-страницы

Беттина Андерсон занимается моделингом, фото с ее инстаграм-страницы

Отношения Андерсон и Трампа

С 2020 года Дональд был обручен с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл. Однако в 2024 году они реже стали появляться на публике и проводили время по отдельности. В августе 2024 года Трампа-младшего впервые заметили с Андерсон на свидании.

Беттина Андерсон и Дональд Трамп-младший на милитари-параде, фото Getty Images

В декабре 2024 года пару раз увидели в ресторане Buccan в центре Палм-Бич. Тогда они держались за руки во время прогулки по пляжу. Издание People сообщало, что Дональд представлял Беттину своей девушкой, еще когда находился в отношениях с Гилфойлом. Впоследствии он все же разошелся с экс-ведущей.

Беттина Андерсон и Дональд Трамп-младший в Капитолии, фото Getty Images

Примечательно, что Андерсон присутствовала на Национальном съезде Республиканской партии в июле 2024 года. Она сидела за Трампом-младшим и Гилфойл. Также Беттина и Дональд праздновали вместе Новый год в резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Это произошло одновременно с днем рождения Трампа-младшего, которому тогда исполнилось 47 лет.

Беттина Андерсон и Дональд Трамп-младший в Палм-бич, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о старшей дочери Дональда Трампа Иванке. Она стала советницей в Белом доме.