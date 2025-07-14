Заради неї він залишив наречену: як виглядає нова обраниця Дональда Трампа-молодшого

Кохана підприємця є молодшою за нього на 9 років

Днями бізнесмена Дональда Трампа-молодшого помітили під час пристрасних поцілунків з його обраницею Беттіною Андерсон. Це сталося, коли пара очікувала прибуття президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп до аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі. Разом вони мали відправитися на фінал Клубного чемпіонату світу з футболу.

Трамп-молодший і його обраниця Беттіна палко обіймалися та цілувалися на злітно-посадковому майданчику. Вони не соромилися проявляти свої почуття перед камерами і мали щасливий вигляд, пише видання Page Six. Водночас "Телеграф" вирішив з'ясувати, хто стала обраницею сина президента США і чим вона займається.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон, фото Getty Images

Що відомо про Беттіну Андерсон

Андерсон народилась 1986 року в сім'ї підприємця Гаррі Лоя Андерсона і філантропа Інгер Андерсон. Її дитинство минало в Палм-Біч штату Флорида, де вона живе і зараз. Тато Беттіни почав керувати Worth Avenue National Bank у віці 26 років, ставши наймолодшим президентом банку в США. Разом з дружиною Інгер, вони стали відомими у США філантропами. Окрім Беттіни, у подружжя з'явилось ще п'ятеро дітей.

Беттіна Андерсон народилась у сім'ї філантропів, фото Getty Images

Андерсон здобула освіту в Колумбійському університеті, де вивчала історію мистецтва та охорони природи. В деяких джерелах дівчину згадували як "місцеву інфлюенсерку". Разом зі своїми братами Беттіна заснувала некомерційну організацію The Paradise Fund, яка надає допомогу у випадку стихійних лих.

Беттіна Андерсон працює у The Paradise Fund, фото Getty Images

У 2021 році Беттіна очолила відділ Project Paradise Film Fund у цій організації, який займається інформуванням про дику природу Флориди. А у 2023 році вона стала виконавчим директором Paradise.ngo, яка змінила свою назву.

На своїй сторінці в інстаграмі Беттіна ділиться світлинами з модних фотосесій і світських заходів. Також вона позує для глянців і відомих брендів, зокрема Dolce & Gabbana і Zimmermann.

Беттіна Андерсон позує для відомих брендів, фото з її інстаграм-сторінки

Беттіна Андерсон часто відвідує світські вечірки, фото з її інстаграм-сторінки

Беттіна Андерсон займається моделінгом, фото з її інстаграм-сторінки

Стосунки Андерсон і Трампа

З 2020 року Дональд був заручений з ексведучою Fox News Кімберлі Гілфойл. Однак у 2024 році вони рідше стали з'являтися на публіці і проводили час окремо. У серпні 2024 року Трампа-молодшого вперше помітили з Андерсон на побаченні.

Беттіна Андерсон і Дональд Трамп-молодший на мілітарі-параді, фото Getty Images

У грудні 2024 року пару вдруге побачили у ресторані Buccan у центрі Палм-Біч. Тоді вони трималися за руки під час прогулянки пляжем. Видання People повідомляло, що Дональд представляв Беттіну своєю дівчиною, ще коли перебував у стосунках з Гілфойл. Згодом він все ж розійшовся з ексведучою.

Беттіна Андерсон і Дональд Трамп-молодший в Капітолії, фото Getty Images

Цікаво, що Андерсон була присутня на Національному з'їзді Республіканської партії в липні 2024 року. Вона сиділа за Трампом-молодшим і Гілфойл. Також Беттіна і Дональд святкували разом Новий рік у резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч. Це відбулося одночасно із днем народженням Трампа-молодшого, якому тоді виповнилося 47 років.

Беттіна Андерсон і Дональд Трамп-молодший у Палм-біч, фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про старшу доньку Дональда Трампа Іванку. Вона стала радницею у Білому домі.